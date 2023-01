von Jonathan Niedermaier

Fast 4000 Menschen leben nun in der Gemeinde Rickenbach. Die Einwohnerzahl der Gemeinde stieg 2022 im Vorjahresvergleich wieder an. 3994 Menschen waren 2022 in Rickenbach gemeldet, 2002 männliche und 1992 weibliche, gut 50 Menschen mehr als im Jahr davor.

Ende 2021 waren 3944 Menschen in Rickenbach gemeldet, damals genau zur Hälfte 1972 männliche und 1972 weibliche Personen. Die Kirchenaustritte stagnierten weiterhin auf einem hohem Niveau. Im Folgenden die wichtigsten Zahlen zur Standesamt Statistik 2022 der Gemeinde.

Anstieg der Sterbefälle, weniger Geburten

Einen hohen Anstieg der Sterbefälle um 32,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr musste die Gemeinde für das Jahr 2022 vermelden. 53 Menschen verstarben 2022, ein Jahr zuvor hatten nur 40 Menschen das Zeitliche gesegnet. Gleichzeitig sank die Anzahl an Geburten. 32 Neugeborene lebten 2022 in der Gemeinde, 2021 waren es noch 36. In Rickenbach und seinen Ortsteilen kam es zu keinen Haugeburten, alle Kinder kamen außerhalb zur Welt, beispielsweise in den Kliniken Waldshut, Lörrach oder Leuggern, stellt Monika Matt vom Bürgermeisteramt Rickenbach klar.

Viele Menschen traten aus der katholischen Kirche aus

Die Kirchenaustritte in der stark katholisch geprägten Gemeinde blieben auf dem hohen Vorjahresniveau, wofür vor allem eine verstärkte Abwendung der Menschen von der römisch-katholischen Kirche verantwortlich war: 2022 haben sich 48 Personen für einen Austritt entschieden, 39 aus der katholischen und 9 aus der evangelischen Kirche. Im Vergleich zum Vorjahr sanken die Zahlen zwar leicht. 2021 hatten sogar 50 Menschen die Kirche verlassen, 37 die katholische und die 13 evangelische. 2020 dagegen war es zu nur 21 Kirchenaustritten gekommen, 14 katholischen und 7 evangelischen.

12 Mal kam es im Jahr 2022 in der Gemeinde Rickenbach zu einer standesamtlichen Trauung. Dies bedeutet eine Trauung weniger als 2020 und 2021. Damals gelobten sich jeweils noch 13 Ehepaare die ewige Treue.

Mehr Personen ziehen in die Gemeinde zu

367 Menschen entschieden sich 2022 neu nach Rickenbach zu ziehen, dies sind immerhin gut 18 Prozent mehr als im Vorjahresvergleich mit 311 Zugezogenen. Im Gegenzug entschlossen sich 300 Menschen dazu, dem Wohnort Rickenbach den Rücken zu kehren, knapp 4 Prozent mehr als 2021, als 288 Menschen aus dem Ort wegzogen.