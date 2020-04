von Harald Schwarz

Anlässlich des 20. Jahrestags der Verschwisterung und der damit verbundenen Erneuerung des Verschwisterungsversprechens gab es im Juli 2000 in der Vogesenstadt neben einem Fußballspiel auch die Vorführung alter Handwerkskunst. Eine Delegation von 232 Personen aus Rickenbach war in Plombières anwesend. Beim Dorfplatzfest in Rickenbach im Jahr darauf gab es ebenfalls außergewöhnliche Programmpunkte, von einer kreativen Frisuren-Show bis zu einem Open-Air-Konzert der „Village Voices“.

Die Partnergemeinde Im Juni 2020 soll die 40-jährige Verschwisterung von Rickenbach mit Plombières-les-Bains gefeiert werden. Die heißen Quellen dort wurden bereits von den Römern vor 2000 Jahren entdeckt und genutzt. Nach der Zerstörung im fünften Jahrhundert wurde der Badebetrieb im Mittelalter wieder aufgenommen. Das Stadtbild verdankt Plombières Stanislas (1677 bis 1766), dem letzten Herzog von Lothringen, sowie Napoleon III. (1808 bis 1873). Es liegt im Naturpark Ballons des Vosges und hat rund 1700 Einwohner. Ansprechpartner für die Partnerstadt ist in der Tourist-Info Rickenbach Andrea Schick, Telefon 07765/92 00 17, sowie Koordinator Josef Klein, 07765/81 08.

2004 gestalteten die „Epinette des Vosges“ einen Festgottesdienst mit, indem der Kirchenchor in der Pfarrkirche Rickenbach begleitet wurde. Der Sportverein Rickenbach veranstaltete ein Zeltlager in der Partnerstadt.

Rickenbach/Plombières-les-Bains Der Beginn einer wunderbaren Freundschaft: Seit 40 Jahren besteht die Verschwisterung von Rickenbach mit Plombières-les-Bains

Im Jahr 2005 gehörten dem Verschwisterungskomitee an: Hugo Becker (Vorsitz), die drei Gemeinderäte Wolfgang Vogel, Peter Kermisch und Andreas Vogt. Darüber hinaus wirken Werner Gebhardt, Siegfried Eckert, Josef Klein, Helene Ringel und Rosa-Jägle-Kern mit. Bürgermeister Georg Keller und Hans-Joachim Huber begleiteten wohlwollend die Aktivitäten.

Eis Plombières Als Napoleon III. sich wieder einmal in Plombiéres aufhielt, sollte sein italienischer Küchenmeister Eis machen – Vanille Eis. Ein kleiner Kunstfehler des Kochs ließ aber das Eis nicht so werden, wie es hätte sein sollen und wie es der Kaiser gewohnt war. Was nun? Der findige „Maitre de cuisine“ warf einfach eingemachte Früchte (Kirschen, Aprikosen) Pistazien und Kirschwasser in das Vanille-Eis und servierte es. Napoleon zeigte sich sehr zufrieden und fragte nach dem Namen dieser Eissorte. Die Antwort des Küchenmeisters hat sich bis heute gehalten: „Glace Plombiéres„.

Am 15. und 16. September 2006 wurde das 25-jährige Bestehen der Partnerschaft in Plombières gefeiert. Aus diesem Anlass hatte Rickenbach einen Staffellauf nach Plombières-les-Bains organisiert. In Plombières gab es ein großes Fest. Die Musikvereine aus Hütten, Rickenbach und Willaringen spielten nach dem Umzug durch die Stadt einen Gesamtchor. Viele weitere Vereine und Gruppierungen nahmen an der Feier teil.

