Der Rickenbacher Gemeinderat trifft sich am heutigen Dienstag, 20. Oktober, zu einer öffentlichen Sitzung in der Gemeindehalle Willaringen. Beginn ist um 19.30 Uhr. Zur Verhandlung kommen unter anderem das Budget 2021 der Hotzenwald-Tourismus GmbH, die Bildung eines gemeinsamen Gutachterausschusses bei der Stadt Bad Säckingen, der Beitritt zum Förderverein Hospiz und die Bürgermeisterwahl 2021. Für diese soll ein Wahlausschuss gebildet werden.

Festgelegt werden sollen zudem der Ausschreibungstext sowie die Presseorgane für dessen Veröffentlichung, das Ende der Einreichungsfrist für Bewerbungen zur Hauptwahl am 31. Januar 2021 und zur eventuellen Neuwahl am 21. Februar 2021. Die Amtszeit von Dietmar Zäpernick endet am 8. April 2021.