Es war wieder eine spannender Vormittag in der Grundschule Hotzenwald in Rickenbach: Die Vertreter der Bläserjugend Hotzenwald (BJH) mit den Lehrkräften der Musikschule Bad Säckingen gestalteten wieder den Aktionstag Musik. Auch der Musikverein Willaringen war eingeladen, so dass alle sechs Musikvereine der Gemeinden Rickenbach und Herrischried vertreten waren.

Prall gefülltes Vormittagsprogramm für die 2. Klassen

Manuel Wagner, der Leiter der Musikschule Bad Säckingen, und Ralf Eckert von der BJH haben zusammen mit Kooperationslehrerin Fenja Kling und Konrektorin Marion Kaltenbach ein prall gefülltes Vormittagsprogramm für die 2. Klassen auf die Beine gestellt. Um 8.30 Uhr standen sieben Musiklehrer und 14 Helfer zur gemeinsamen Begrüßung durch Schulleiter Daniel Dierenbach in der neuen Aula bereit.

Im 20-Minuten-Rhytmus durch sieben Stationen

Danach ging es in sieben Gruppen in die Klassenzimmer und im 20-Minuten-Rhythmus durch sieben Stationen. Die erste Station war bei den Flöten und Dozentin Marta Klavina und ihrem Team. Klaus Siebold, der einiges über die Saxofone zu erzählen hatte, hatte auch ein paar coole Grooves auf Lager. Darauf folgte die Station mit Stefanie Klomki, die die Oboe und die Klarinetten vorstellte.

Manuel Wagner warb in seiner Funktion als Trompetenlehrer für sein Instrument und lud die Kinder dazu ein, auf Mundstücken Formel-1-Rennen geräuschlich zu imitieren. Die Hörner stellte Julian Gibbons mit seiner begeisternden Art vor und versuchte gleich in einem Ensemble den Instrumenten Töne zu entlocken.

Die tiefen Blechinstrumente als Schwerpunkt

Ein besonderer Schwerpunkt wurde in diesem Jahr auf die tiefen Blechinstrumenten gelegt: Die Tenor- und Baritonhörner sowie Euphonien und Basstuben wurden in einer Gruppe Illia Kravchenko und Markus Wagner angeleitet. Die Posaunen bildeten eine separate Station mit dem Lehrer Adrian King.

Bei allen Blasinstrumentengruppen haben die BJH-Vereine auch kinderfreundlich gebaute Instrumente, sodass auch eine Tuba von einem achtjährigen Kind erlernt werden kann. Bei allen Stationen durfte wieder kräftig ausprobiert werden. Um die entsprechende Hygiene beim Probieren kümmerte sich die BJH natürlich, wie auch schon vor Corona.

Zum Abschluss gab es ein Konzert

Zum Abschluss des lehreichen und spannenden Vormittages gaben beide Orchesterklassen unter der Leitung von Fenja Kling, ein Schlagzeugensemble sowie ein Teil der Gitarrenklasse in der Aula ein kurzes Konzert. Dabei wurde auch eindrucksvoll demonstriert, dass in der Grundschule Hotzenwald jedes Kind in der dritten und vierten Klasse aktiv ein Musikinstrument im Rahmen des Unterrichts in der Hand hat.

Der Aktionstag Musik war nicht ohne Grund zu diesem Zeitpunkt: Die neuen Kurse der BJH stehen schon wieder an. Anmeldungen sind noch möglich über die Homepage www.bj-hotzenwald.de.