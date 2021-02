von Wolfgang Adam

In diesem Jahr wird der Musikverein Willaringen stolze 100 Jahre alt – doch wegen der Pandemie müssen die Jubiläumsfeierlichkeiten auf das nächste Jahr verschoben werden. Die bewegte Vereinsgeschichte soll an dieser Stelle aber bereits jetzt in drei Teilen vorgestellt werden.

Drei Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkriegs waren es 15 Musikfreunde aus Schweikhof, die sich die Gründung eines Vereins mit dem Namen „Musikverein Alpenblick Schweikhof“ zum Ziel setzten. Weil die Dorfbewohner an den Fernsichttagen eine einmalige Aussicht auf die Alpenkette hatten, wurde dieser klangvolle Beiname gewählt. Er wurde auch beibehalten, als der Verein ab dem Nachkriegsjahr 1950 als Musikverein Willaringen in einem veränderten kommunalen Verbund geführt wurde.

Der Vorgängerverein des Musikvereins Alpenblick 1934 (hinten von links): Franz Josef Gerspach, Franz Matt, Stefan Thoma, Stefan Werner, August Gerspach, Ernst Rünzi, Theodor Thoma, Albert Gerspach, Wilhelm Lang, August Lang; (vorne von links): Karl Rufle, Ernst Lauber, Josef Thoma, Josef Albiez, Franz Kramer, Gustav Gerspach, Bernhard Thoma, Hermann Thoma und Karl Lang. | Bild: Wolfgang Adam

Realisiert wurde das Vorhaben am 1. Juli 1921 – dies war übrigens auch der Tag, an dem im fernen China die Kommunistische Partei gegründet wurde. Dem Vereinszweck, zu dem die Umrahmung kirchlicher und weltlicher Anlässe wie die Förderung des geselligen Lebens gehörten, verschrieben sich Josef Eschbach, Johann Fischer, Albert Gerspach, Gustav Gerspach, Martin Gerspach, der Dirigent und erster Vorstand Stefan Hahner sowie Wilhelm Hahner, Karl Kramer, Josef Lütte, Martin Lütte, Emil Rüde, Johann Schneider, Emil Sutter, Josef Thoma und Stefan Werner.

Um schon vorhandene, aber veraltete Instrumente, die vermutlich bei der kurz zuvor aufgelösten Kirchspielmusik von Rickenbach in Einsatz kamen, zu ersetzen, nahm der junge Verein einen Bankkredit auf, der durch eine erfolgreiche Haussammlung bald zurückgezahlt werden konnte. Wie aus dem noch gut erhaltenen ersten Schriftführerbuch hervorgeht, standen Musikbegeisterung und guter Probenbesuch nicht immer im Einklang. Schon in den ersten Hauptversammlungen wurden deshalb Regeln für eine Bestrafung von säumigen Probenbesuchern in die Statuten aufgenommen.

Im zweiten Vereinsjahr betrug die Strafe bis zu einem Gulden, in den folgenden Jahren der Inflation hätte das Fehlen oder Zuspätkommen schon bis hundert Mark kosten können. Auch für grundlose Vereinsaustritte oder die Vereinsausschließung durch schlechtes Betragen wurden harte Strafen in Aussicht gestellt. Bei den Proben in einer Mitgliederstube musste laut Statuten „dem Dirigenten unbedingt Folge geleistet werden“. Das noch in spitzer altdeutscher Handschrift verfasste Chronikbuch enthielt aber vorwiegend positive Ereignisse. Die alten Dokumente ließ übrigens vor rund 35 Jahren der damalige Alpenblick-Vorstand Wilhelm Hottinger in die heutige lateinische Ausgangsschrift übersetzen, damit sich auch spätere Generationen leicht über Vergangenes informieren konnten. Die aufwändige Abschriftarbeit leistete Hilde Hottinger- eine betagte Tante des Vorsitzenden- für ein Dankeschön/oder: ohne Entgeltansprüche/. Die Protokolle zeigen, dass schon in den ersten Vereinsjahren mit der- bis heute erfolgreich geführten Tradition eines jährlichen Weihnachtstheaters begonnen wurde.

Im Jahr 1923 fand sie beispielsweise mit einem Konzertteil, in dem heute nicht mehr bestehenden „Gasthaus zum Eggberg“ statt. Am Dreikönigstag konnten sich sogar Bewohner des einige Kilometer von Schweikhof entfernten Rüttehof über eine Wiederholung des Stücks in ihrem Ort freuen. Im Chronikbuch heißt es dazu: „Bei großem Schneegestöber wurde der Weg von Mitgliedern und den tapferen Theaterspielern mitgemacht“. Weitere, über Jahrzehnte andauernde Tradionen wurden ebenfalls von den Schweikhöflern begonnen, wie beispielsweise die närrischen Veranstaltungen am Fasnachtssamstag. Beim Willaringer Gasthaus „Zu den drei Königen“ fanden zur Osterzeit über viele Jahre die damals beliebten Spiele des Eierlesens mit Märchenfiguren statt. Im Sommer waren die Waldfeste der Musikanten beliebt, weil nach dem Openair-Konzert noch ein Tanzabend angesagt war. Dieser nahm laut Schriftführerbuch meist „einen sehr erfreulichen Ausgang“. Die Alpenblick-Tanzkapelle spielte zudem bei Festen der Region auf und zur Stärkung der Kameradschaft wurden zahlreiche Ausflüge zu nahen wie fernen Zielorten unternommen. In dem Wieladinger Gästehaus „Friedborn“ wurden oft Ständchen gegeben und beim Willaringer Erntedankfest war die Kapelle ein sehr gern gesehener Auftrittsgast.

Der Aktivenstand wuchs an und gestoppt wurde diese Entwicklung nur durch den Ausbruch des Zweiten Weltkrieges. Bis dahin wurde der „Alpenblick“ von den Vorsitzenden Stefan Hahner, Emil Rüde, Karl Kramer, Josef Fischer, Franz Kramer und Stefan Werner geführt. Die Dirigenten waren nach Stefan Hahner, der nur ein Jahr im Amt war, Josef Völkle, Johann Maier, August Gerspach, und Ernst Lauber. Die letzten Bucheintragungen erfolgten im Jahr 1939 vom Schriftführer Theodor Thoma. Er übernahm sechs Jahre nach der Wiedergründung der Kapelle im Jahr 1948 das Dirigentenamt und führte dies bis 1973 mit Erfolg weiter, wie im nächsten Chronikteil berichtet wird.