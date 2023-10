Willaringen – Einen Abend der Freundschaft, getragen durch ein mitreißendes Repertoire klassischer und moderner Blasmusikliteratur, präsentierte die Jugendkapelle des Musikvereins Alpenblick Willaringen (MVW) am Samstag. Gemeinsam mit ihrem diesjährigen Gastverein, dem Jugendorchester des Musikvereins 1860 Rickenbach (MVR), wurde das Jahreskonzert der Jugendkapelle zu einer Premiere für die Gemeinde Rickenbach, denn erstmals verzauberten beide Jugendformationen gemeinsam die Gäste in der vollbesetzten Gemeindehalle in Willaringen mit ihrem Können. Neben Gemeindevertretern, Familien und Freunden der jungen Musiker kamen auch Mitglieder und Honoratioren der Vereine in den Genuss eines abwechslungsreichen und mit Leichtigkeit gespielten anspruchsvollen Konzert-Programms.

Blasmusik in allen Facetten präsentierten die jungen Musiker beider Vereine, beide mit ganz unterschiedlichen Schwerpunkten, und beeindruckend in ihrem Fach. Glänzendes Zusammenspiel präsentierte das Jugendorchester des MVR im ersten Programmteil des Abends etwa mit der „Medieval Suite“ des belgischen Komponisten André Waignein oder „The hanging Tree“, Filmmusik aus „Die Tribute von Panem“. Ebenso harmonisch, mitreißend und temperamentvoll nahm danach die Jugendkapelle des MVW die Konzertbesucher mit auf die Reise etwa mit dem Marsch „In Harmonie vereint“ von Siegfried Rundel oder dem mit großer Leichtigkeit gespielten „Böhmischen Traum“ von Norbert Gälle – dabei sprang der Funke über auf den Saal und mit großer Begeisterung wurde laut mitgeklatscht und applaudiert.

Gemeinsam auf der Bühne

Höhepunkt des Abends aber waren die gemeinsamen Zugaben, mit denen es auf der Bühne eng wurde. Aber es stand ganz außer Frage: Bei diesen gemeinsamen Darbietungen zeigten beide Formationen, wie schnell es gehen kann, miteinander in vollkommener Harmonie zu brillieren. „Nur eine halbe Stunde vor Konzertbeginn fand die erste gemeinsame Probe statt“, erklärte die Jugendvertreterin im MVW Belinda Schäuble dazu und lächelte. Sowohl mit „Hulapalu“ von Andreas Gabalier als auch „Imagine“ von John Lennon fesselten die Musikerinnen und Musiker die Konzertbesucher vollkommen und bereiteten ihnen ein großes, herzergreifendes Finale.

Charmant und mit viel Wärme führte Belinda Schäuble durch den Abend an dem nicht nur den beiden Dirigenten gedankt wurde, sondern auch Martina Lütte, die in der Gemeindehalle Willaringen mit Kürbissen für ein besonders herbstliches Ambiente gesorgt hatte und durch ihren unermüdlichen Einsatz in der Küche bei etlichen Konzerten bereits Gäste und Besucher versorgt hat. Voller Freude wurde dieser Freundschaftsauftritt des Jugendorchesters des MVR gefeiert, der durch die enge Verbundenheit zwischen den beiden Dirigenten Felix Ücker (MVW) und Ralf Eckert (MVR) realisiert worden ist. „Die Idee dazu haben wir schon lange gehabt, mussten aber nach Corona aber erst wieder in ruhigere Bahnen finden“, erzählt Felix Ücker. Und nun konnte endlich dieser lange ersehnte gemeinsame Abend realisiert werden, sagt auch Ralf Eckert. Das Zusammenspiel als Hornisten bei Gastauftritten von Ücker beim MVR habe sie beide zusammengebracht und so sei die Idee zu diesem Abend entstanden.