von sk

Der Musikverein Heimatklang Hütten hat nach der Corona-Pause wieder eine Hauptversammlung abgehalten. Abgestimmt wurde über eine neue Satzung. Geplant wird wieder eine reguläre Hauptversammlung mit Rückblicken auf das noch nicht abgelaufene Jahr 2021. Sie wird voraussichtlich in den ersten Monaten des Jahres 2022 stattfinden. Dann stehen auch die Vorstandswahlen an. Zum engeren Vorstand gehören derzeit Erwin Gutmann (Vorsitzender), Daniela Allgaier (Stellvertretende Vorsitzende), Diana Metzger (Kassiererin) und Lea Schmidt (Schriftführerin). Dies schreibt der Verein in einer Pressemitteilung.

Die Proben

Dirigent Markus Wagner berichtete unter anderem von der wieder aufgenommenen Probenarbeit und von den Vorbereitungen auf ein neues Jahreskonzert in der Gemeindehalle Willaringen, voraussichtlich Mitte Dezember dieses Jahres. Der Dirigent schließt es nicht aus, dass an diesem Konzertabend in den Reihen des Orchesters wie im Publikum nur geimpfte Personen sitzen können.

Neue Musiker

Zu den erfreulichen Nachrichten gehörte die Aufnahme von drei Jungmusikern in den Kreis der Aktiven. Dies sind Josef Thoma (Waldhorn), Florian Maier und Christian Wagner (beide Bariton). Die drei legten im laufenden Jahr auch das bronzene Leistungsabzeichen ab. Die gleiche Auszeichnung erreichte der Alt-Saxophon spielende Musiker Gregory Kiese. Die Nachwuchsarbeit konzentriert sich derzeit auf zwölf Zöglinge.

Kurze Sommerpause

Die Vereinssommerpause ist in diesem Jahr kurz. Schon am 27. August soll wieder mit der Probenarbeit begonnen werden. Im Rückblick des Dirigenten wurde die bisher geleistete Probenarbeit als sehr zufriedenstellend bezeichnet. Die neuen Vereinstermine stellte der Vorsitzende Erwin Gutmann vor. Zu Sitzungsbeginn wurde mit einer Schweigeminute der verstorbenen Mitglieder Auguste Wiedemann und Eugen Bächle gedacht. Grußworte von der Gemeinde übermittelte in der Versammlung Gemeinderat Peter Kermisch, schreibt der Verein.