Der Schwarzwaldverein Vorderer Hotzenwald hat ein ereignis- und arbeitsreiches Jahr hinter sich. Besonderes Augenmerk setzte der Verein mit Sitz in Rickenbach auf die Pflege des im September 2021 eingeweihten Hotzenpfades zwischen Hütten und dem Solfelsen bei Jungholz.

„Jetzt sind wir in der Unterhaltsphase“, berichtete Martin Lauber, der den Vorsitz mit Rita Freidl und Ralf Engel teilt, an der Hauptversammlung am Samstag im Alemannenhof. Nach drei Jahren werde der Wanderweg neu zertifiziert. Der Hotzenpfad wurde 2021 mit dem Wander-Siegel des Deutschen Wanderinstituts für Premiumwege ausgezeichnet. Seither, so Martin Lauber, „haben wir eine unwahrscheinlich gute Resonanz“. Sein Fazit: „Der Hotzenpfad boomt.“

Eine Auswirkung hat die Bekanntheit des Wanderweges auf den Verkehr: Den Besuchern stehen zwar Parkplätze nahe des Solfelsens sowie am Segelflugplatz in Hütten zur Verfügung. Diese reichten jedoch nicht mehr aus, weshalb das Parkangebot vergangenes Jahr bereits erweitert wurde. Bürgermeister Dietmar Zäpernick brachte die Überlegung ein, nochmals neue Parkplätze zu schaffen.

Unter den Veranstaltungen stach 2022 der Familienwandertag am Tag des Wanderns mit rund 50 Teilnehmern hervor. Der Schwarzwaldverein bot zwei unterschiedliche Touren an: eine Kinderwanderung und den Hotzenpfad. Neu zu erleben sind die Kapellenwanderwege im Hotzenwald. Am 14. Mai 2023 wird die Kapellenwanderung „Murgtal und Pfaffensteg“ auf Rickenbacher Gemarkung im Rahmen des Patroziniums eingeweiht. Der Familienwandertag wird am 2. Juli durchgeführt. Thema: „Die Hotzenpfadindianer ziehen ins Sommerlager“.

Gut beschäftigt waren letztes Jahr die Wegewarte. Oliver Gutmann, zuständig für den Bereich Rickenbach, und Thomas Schneider, zuständig für den Bereich Murg nach Auflösung des dortigen Schwarzwaldvereins, investierten viele Stunden in die Pflege der Wanderwege. Dabei mussten sie mehrere Markierungen, unter anderem zehn entwendete Bollenhut-Schilder auf dem Hotzenpfad, ersetzen.

In Abwesenheit wurden mehrere Mitglieder geehrt. Seit 25 Jahren dabei sind Paula Häßle, Claudia Rieger, Annerose Flum-Vogt und Robert Vogt, seit 50 Jahren Hermann Burger, Rosemarie und Bernhard Gerspacher sowie Rosemarie Rauschenbach.

Veranstaltungen: Der Schwarzwaldverein Vorderer Hotzenwald hat einen umfangreichen Veranstaltungsplan 2023 geschaffen. Nächste Veranstaltung ist am Donnerstag, 23. März, um 19 Uhr ein Vortrag von Ralf Engel in der Stadthalle Wehr zum Naturgarten der Novartis in Wehr. Weitere Details im Internet unter www.swv-vh.de.