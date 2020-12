Revierförster Karl-Ulrich Mäntele berichtete in der Sitzung des Gemeinderats am Dienstag: „Wir werden auch im nächsten Jahr mit dem Borkenkäfer zu kämpfen haben.“ Von den 60 Hektar Gemeindewald sind laut Mäntele ein Hektar betroffen.

Fichtenbestände stark betroffen

Der Fichtenanteil beträgt zwischen 40 und 48 Prozent. Insgesamt, also inklusive Privatwald, sind laut Mäntele 25 Hektar kahl. Getroffen hat es die Fichtenbestände in Rickenbach, Willaringen und teilweise in Hütten. Diese Flächen sollen wieder aufgeforstet werden, „dafür haben wir Zuschuss beantragt“. Mäntele sprach von 6000 Euro. Dennoch: „Nächstes Jahr werden die Ausgaben über den Einnahmen sein“, so Mäntele.

Sein Blick voraus macht wenig Hoffnung: „Wir werden in den nächsten zehn Jahren keine schwarzen Zahlen erreichen, es sei denn, wir vernachlässigen die Kulturen.“ 2021 werden keine planmäßigen Hiebe durchgeführt, da sich der Holzmarkt in einer unsicheren Situation befindet.

Wiederaufforstung geplant

Schwerpunkte der Aufgaben im Gemeindewald werden in den nächsten Jahren die Anpflanzung und die Jungbestandspflege sein. Für 2021 ist die Wiederaufforstung einer Teilfläche westlich vom Segelfluggelände in Hütten sowie die Jungbestandspflege einer Teilfläche südwestlich vom Segelfluggelände vorgesehen.