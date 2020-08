Herr Rotzinger, als die Feuerwehr auf dem Bauernhof eintraf, stand das Ökonomiegebäude mit Stall und Werkstatt schon in Flammen. Wie verlief der Einsatz?

Nach dem ersten Notruf wurde die Feuerwehr vor Ort unmittelbar alarmiert – das war morgens um 5.37 Uhr. Der Einsatz verlief meines Erachtens gut. Tobias Ücker (Feuerwehrkommandant der Feuerwehr Rickenbach) hat alles gut strukturiert, alle Rettungskräfte haben von Anfang an super gearbeitet. Es ist nur tragisch, dass es nicht ausreichend war. Wenn man einen derart ausgedehnten Brand antrifft, wird es sehr schwierig, man ist dann eigentlich schon zu spät. Das Problem war, dass das Feuer in einem Raum entstand, in dem kein Mensch wohnte, das merkte niemand, vor allem nicht nachts. Deshalb konnte sich das Feuer lange ausbreiten. Es entwickelte sich eine enorme Hitze. Dennoch sind die Feuerwehren auch aus der Umgebung recht stark aufgetreten.

Kreisbrandmeister Dominik Rotzinger | Bild: Landratsamt Waldshut/Sabine Braun

Wie gingen die Feuerwehren vor?

Die erste Maßnahme war eine Riegelstellung zwischen Stall und Wohnhaus. Mit dieser Brandbekämpfung sollte das Übergreifen des Brandes auf das Wohnhaus verhindert werden. Bis sie aufgebaut war, war das Feuer aber schon im Wohnhaus. Es war ein sehr schneller Brandverlauf. Man hat dann die Riegelstellung zu den Nachbarhäusern veranlasst, damit diese nicht Feuer fangen. Wenn das Feuer schon so weit fortgeschritten ist, kann man nur mit viel Wasser etwas bewirken.

Zur Person Dominik Rotzinger (29, Albbruck) ist seit 2018 Kreisbrandmeister des Landkreises Waldshut. Der Kreisbrandmeister ist hauptamtlich als Abteilungsleiter für das Feuerwehrwesen und als Brandschutzsachverständiger beim Landratsamt beschäftigt. Das Aufgabengebiet erstreckt sich über den gesamten Landkreis Waldshut. Zu seinen Aufgaben gehört neben der Aufsicht über das Feuerwehrwesen unter anderem auch die Beteiligung beim Betrieb der Integrierten Leitstelle Waldshut, Überwachung und Betrieb des Relaisstellennetzes „Feuerwehrfunk“ und der Digitalen Alarmierung, Organisation und Durchführung der Feuerwehrausbildung, Durchführung von Sonderlehrgängen und Seminaren, Betrieb und Unterhaltung von Kreiswerkstätten sowie Genehmigung und Umsetzung von Alarm- und Ausrückplänen.

Konnten die Feuerwehrleute die Kühe nicht mehr retten?

Beim Eintreffen der Feuerwehr war bereits kein Zugang mehr möglich. Die Einsturzgefahr war groß, deshalb wurden keine Einsatzkräfte hineingeschickt. Der ganze Einsatz war unheimlich gefährlich, es war sehr heiß und es gab mehrere Explosionen von Gasflaschen. An einer Eternitfassade schlug ein Stück von einer Gasflasche ein, zwischen dort stehenden Feuerwehrleuten. Zum Glück wurde niemand getroffen. Überhaupt wurde bei dem Einsatz kein Mensch verletzt.

Obwohl die Aussicht auf Rettung des Wohnhauses gering war, setzten Sie sehr viel Wasser ein. Tobias Ücker sagte, dass die Feuerwehr sechs Stunden beim Löschen war. Hatte das Sinn?

Ja, weil sich immer wieder neue Brandherde bildeten, die unter Umständen noch mehr Schaden in der Nachbarschaft verursacht hätten. So ein Feuer brennt Tage lang. Da muss man präsent sein und darf mit dem Einsatz von Löschwasser nicht zögern.

Rickenbach Große Solidarität nach Brand des Bauernhofs Das könnte Sie auch interessieren

Wie beurteilen Sie die Hilfe vor Ort?

Die Hilfsbereitschaft war enorm. An dem Morgen war es draußen 25 Grad warm. Wenn man dann in der Einsatzkleidung steckt, muss man viel trinken. Das wurde schnell und gut durch das DRK gelöst, es war sofort Verpflegung da. Wichtig war auch die Kleiderspende für die betroffenen Familien, auch das wurde sehr gut gelöst.

Die Branduntersuchung Die Ursache des Feuers auf dem Bauernhof in Bergalingen am Dienstag, 11. August, ist nach Angaben der Polizei nach wie vor ungeklärt. „Wir können zur Brandursache noch nichts sagen“, teilte Polizeisprecher Jörg Kiefer am Mittwoch, 19. August, auf Anfrage unserer Zeitung mit. Es sei offen, ob der Sachverständige überhaupt zu einer abschließenden Analyse kommen wird. Klar sei nur: „Der Brand ist im Ökonomietrakt ausgebrochen“, sagte Jörg Kiefer, „dort war die größte Hitze.“ Diese sei so groß gewesen, dass Beton zu Glas geschmolzen war.

Der Einsatz fand zu einer Zeit statt, während der die meisten Menschen noch nicht bei der Arbeit sind. Ein paar Stunden später hätte es sicher anders ausgesehen, denn die Tagesbereitschaft ist dann geringer. Wie wäre der Einsatz verlaufen, wenn der Brand um 10 oder 15 Uhr gewesen wäre?

Dann wäre noch das ein oder andere zusätzliche Fahrzeug der Nachbarfeuerwehren hinzugekommen, um das zu kompensieren.

Rickenbach-Bergalingen Mit Video: Mehr Hintergründe zum Großbrand in Bergalingen Das könnte Sie auch interessieren

Eine Grundsatzfrage: Welches sind die wichtigsten Verhaltensregeln, wenn es brennt?

Alarmieren Sie die Feuerwehr über die Telefonnummer 112 und beantworten Sie die Fragen der Disponenten der Integrierten Leitstelle. Wichtig ist zunächst, wo der Notfallort ist und was passiert ist. Sollte das Notrufgespräch abbrechen, sind dies die wichtigsten Informationen. Alle Menschen, die sich im Gebäude aufhalten, sollten gewarnt werden. Die Tür zum Brandraum sollte geschlossen werden. Denn: 80 Prozent aller Brandopfer verbrennen nicht, sondern ersticken am entstehenden giftigen Brandrauch. Sind keine gefahrlosen Löschversuche möglich, sollten die Betroffenen das Gebäude verlassen. Ich rate, draußen auf die Feuerwehr zu warten und den Einsatzkräften den Weg zum Brandherd zu erklären.

Rickenbach Großer Bauernhof in Bergalingen von Flammen zerstört Das könnte Sie auch interessieren

Was passiert, wenn ich die Nummer 110 wähle?

Das Führungs- und Lagezentrum der Polizei verbindet Sie unmittelbar zur Leitstelle für die Feuerwehr und den Rettungsdienst.