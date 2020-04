von Harald Schwarz

Eigentlich wollen Rickenbach und Plombières-les-Bains das 40-jährige Bestehen ihrer Verschwisterung am 14. Juni 2020 in der französischen Partnerstadt feiern. Wie jedes Jahr soll in Plombières an diesem Datum der Tag der 1000 Stufen begangen werden. Die Hotzenwälder sind eingeladen, sich daran zu beteiligen. Durch die ganze Stadt werden traditionell historische Bauten besichtigt und Vorträge mit Kunstthemen gehalten. Feierlich soll die Erneuerung des Verschwisterungsversprechens erfolgen.

Doch das sind nur die Planungen. Angesichts der Corona-Krise ist fraglich, ob das Fest gefeiert werden kann. Und so sagt auch Josef Klein zu den diesjährigen Veranstaltungen: „Angesichts der Corona-Krise ist nur sicher, dass nichts sicher ist!“

Wie alles begann

Es war ein sonniger Tag am 13. September 1980 in Plombières-les-Bains, einer reizvollen Bäderstadt in Lothringen, genannt auch „die Stadt der tausend Balkone“. Die Beurkundung war gut vorbereitet und feierlich. Zu bestätigen war die Verschwisterung der beiden Städte Plombières-les-Bains und Rickenbach. Vorausgegangen waren erste Kontakte durch Josef Haas, Oberstudienrat am Scheffelgymnasium in Bad Säckingen. Er war Impulsgeber und einer der treibenden Kräfte der Verschwisterung.

Die Partnergemeinde Die heißen Quellen dort wurden bereits von den Römern vor 2000 Jahren entdeckt und genutzt. Nach der Zerstörung im 5. Jahrhundert wurde der Badebetrieb erst wieder im Mittelalter aufgenommen. Das heutige Stadtbild verdankt Plombières Stanislas (1677-1766), dem letzten Herzog von Lothringen, sowie Kaiser Napoleon III. (1808-1873). Plombières liegt im Regionalen Naturpark Ballons des Vosges und hat rund 1700 Einwohner. Ansprechpartner für Interessenten an der Partnerstadt sind Andrea Schick in der Tourist-Info Rickenbach, Telefon 07765/9200-17, sowie Koordinator Josef Klein, Telefon 07765/8108.

So war ein Jahr zuvor Josef Haas' Auto von Rickenbach nach Plombières-les-Bains voll besetzt unterwegs. Mit dabei: Fridolin Thoma, der damailige Bürgermeister von Rickenbach, Ratsschreiber Georg Keller und Josef Klein, der Dirigent des Musikvereins Willaringen. Es sollte ausgelotet werden, ob eine Städtepartnerschaft in Frage käme und ob man diese mit Leben erfüllen wolle. Der damalige Bürgermeister, „Maire“ Henri Parmentier, und sein „conseil municipal“ (Gemeinderat) waren ebenso einverstanden wie die Rickenbacher Gemeinderäte und so entwickelte sich ein Programm für die Verschwisterung, die am 13. September 1980 in Plombières-les-Bains besiegelt wurde. Im Jahr darauf fand das Ganze in Rickenbach eine Wiederholung.

Der damalige Schulleiter der Grund- und Hauptschule, Hugo Becker, berichtet im Buch Rickenbach Band 2 über den Festakt: „Am 13./14. September 1980 besiegelten die Bürgermeister Fridolin Thoma und Henri Parmentier zusammen mit den Gemeinderatsgremien und mehreren Vereinen (Musikverein Willaringen, Trachtenvereinigung Alt-Hotzenwald, Freiwillige Feuerwehr Rickenbach und Fußballclub Bergalingen) sowie vielen Bürgern aus beiden Kommunen die Partnerschaft.“

Es war ein bewegender Augenblick, als sich die beiden Kriegsteilnehmer Eugen Hartecker und Gaston Boffy auf der Bühne per Handschlag begrüßten und sich zum Zeichen der Freundschaft in die Arme nahmen.