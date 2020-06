von Peter Koch

Über ein neues Geschäft können sich die Rickenbacher in diesem Juni freuen – ein bietet Ein Laden für unverpackte Lebensmittel und Dinge des täglichen Bedarfs. „Richtungswechsel„ wird er heißen und der Name soll Programm sein, denn einen Richtungswechsel möchte Inhaberin Melissa Imhof (36) auch einläuten, weg von Verpackungen und somit Müll, hin zu Nachhaltigkeit. Zusätzlich zum Ladenangebot wird es auch eine Bistroecke geben.

Auch eine Bistro-Ecke wird es im „Richtungswechsel“ geben. Der neue Unverpackt-Laden in Rickenbach öffnet in Bälde im Zelgle 1. | Bild: Peter Koch

Dort können Kunden bei Kaffee und hausgebackenem Kuchen oder einem Sandwich ein Schwätzchen halten und Handwerker ihre Vesper holen.

Der Gedanke zu so einem Geschäft kam ihr schon vor einigen Jahren, als sie sich abends einen Salat machen wollte und nach dem Einkauf vor einem Haufen Folien und Verpackungen stand. Die Idee blieb hartnäckig und ging in die Planungsphase über, bis Imhof schließlich das Ladengeschäft im Zelgle 1 in Rickenbach anmietete. Rickenbacher kennen die Örtlichkeit unter Umständen durch die Pizzeria Stefans Pizzaladen, die sich dort vorher befunden hat.

Der Unverpackt-Laden Am 20. Juni öffnet „Richtungswechsel„, der neue Unverpackt-Laden Rickenbach im Zelgle 1, 79736 Rickenbach. Inhaberin ist Melissa Imhof. Öffnungszeiten sind montags bis freitags von 7 bis 11 und 15 bis 18 Uhr, samstags von 9 bis12 Uhr. Kontakt: Telefonnummer 07765/917 55 95, per E-Mail (hallo@richtungswechsel.online) oder über Facebook.

Imhof, die gebürtig aus der Nähe Bruchsals stammt, kam 2017 der Liebe wegen in den Hotzenwald. Ihre Ausbildung als Biologisch-technische-Assistentin (BTA) brachte sie auf Umwegen in den IT-Bereich, indem sie zuletzt im Consulting einer Müllheimer Firma tätig war. „Selbstständig war ich noch nie, ich bin Quereinsteigerin“, räumt sie ein und fügt an, dass dies eine aufregende Zeit für sie sei und sie sich sehr auf die neue Aufgabe freue.

Am 20. Juni ist es soweit und der „Richtungswechsel„ öffnet seine Türen. Um die 70 Verkaufsbehältnisse wurden installiert und Kunden können unter anderem Mehle, Gewürze, Reis, Bohnen, Nudeln, Müslies, Trockenfrüchte und Tees, aber auch Seifen, Shampoos, Waschmittel, Spülmittel und weitere Dinge erhalten. Zum Einkauf sollten eigene Behältnisse, zum Beispiel verschließbare Dosen, Stoffbeutel, Flaschen oder Ähnliches mitgebracht werden. Diese werden vor dem Befüllen gewogen, damit später der reine Inhalt berechnet werden kann.

Wer noch nicht ausreichend mit wiederverwendbaren Gefäßen ausgestattet ist, der kann das Nötige auch im Richtungswechsel erwerben. Zusätzlich zum Dauerangebot plant Melissa Imhof auch einen Markttag, an dem sie frisches Gemüse und Obst anbieten will. Hierzu ist sie in Verhandlungen mit regionalen Anbietern. Wer im Hotzenwald gute Dinge produziert, die möglicher Weise in die Angebotspalette eines solchen Ladens passen, der darf sich gerne bei Imhof melden.