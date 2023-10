Hotzenwald – Die drei Hotzenwaldgemeinden Rickenbach, Herrischried und Görwihl zogen nach Abschluss des Kinderferienprogrammes ein ausgesprochen positives Resümee. Es gab mehr als 1000 Anmeldungen und mehr als 400 Kinder nutzten das reichhaltige Angebot in den Schulferien.

Der Bürgermeister der Gemeinde Rickenbach, Dietmar Zäpernick, hatte dieses Jahr turnusmäßig zu einem Dankeschön-Essen im Gasthaus „Engel“ in Rickenbach eingeladen. Auch die Kollegen Christian Dröse aus Herrischried und Mike Biehler waren gekommen, um sich bei den Mitarbeiterinnen der drei Touristikinformationen und bei den vielen ehrenamtlichen Helfern zu bedanken.

Viel Lob für Angebot

„Das Programm war wieder extrem gelungen und sehr abwechslungsreich. Die Ferien sind lang und ohne ihre Hilfe hätte ein solch tolles Angebot nicht auf die Beine gestellt werden können“, betonte der gastgebende Rickenbacher Bürgermeister auch im Namen seiner beiden Kollegen. Christina Schrieder von Tourismusbüro in Görwihl dankte alle Beteiligten. Besonders gefreut hat sie sich, dass sich trotz kurzer Vorlaufzeit über die moderne Verwaltungssoftware „Feripro“ so viele Kinder erfolgreich angemeldet haben. 43 Veranstalter waren es, die vom 27. Juli bis 9. September insgesamt 81 Events angeboten haben. Mehr als 400 Mädchen und Jungen nahmen das breit gefächerte Angebot an. Da sich einige Kinder bei mehreren Programmpunkten angemeldet hatten, belief sich die Teilnehmerzahl auf über 1000.

„Die Zahlen sprechen für sich“, resümierte Christina Schrieder sichtlich zufrieden. Viele Kinderaugen hat man bei der Feuerwehr, Tennis- und Musikvereinen oder bei den Motorfliegern leuchten sehen. Die Vorfreude auf das nächste Ferienprogramm ist auf alle Fälle sehr groß. Bevor Dietmar Zäpernick zu Schnitzel, Pommes und Salat einlud, bat er die Veranstalter, dass sie alle wieder mitmachen und „coole Ideen“ für das nächste Jahr haben.