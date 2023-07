Die Motorradfreunde Hotzenwald feiern am Samstag, 22. Juli, in einer großen Party in und um das Clubheim im Ortsteil Hottingen ihr 30-jähriges Bestehen. Die derzeit 34 Mitglieder der Motorradfreunde seien bestens vorbereitet, den Besuchern bei ihrer großen Party einen schönen Aufenthalt auf der großen Anlage in und um das Vereinsheim in Hottingen zu bieten, heißt es in der Ankündigung des Vereins zur Veranstaltung. Die Feier beginnt am Samstag, 22. Juli, um 18 Uhr mit einem Festakt. Anschließend gehört die Bühne den musikalischen Akteuren des Abends. Die Band „The Rangels“ aus Wehr wird die Gäste mit Klassikern aus Rock und Blues von Größen wie die Rolling Stones, Creams, CCR und Thin Lizzy in authentischem Sound unterhalten. Geradezu selbstverständlich ist bei den Motorradfreunden Hotzenwald die gute Bewirtung der Gäste, egal ob mit Getränken oder mit Speisen.

Die Motorradfreunde Hotzenwald wurden im Jahr 1993 gegründet. Die Aktivitäten des Vereins umfassten in erster Linie Ausfahrten und Ausflüge, um dem gemeinsamen Hobby Motorradfahren zu frönen. Gemeinsame Fahrten in die Umgebung aber auch größere Strecken standen daher regelmäßig im Terminkalender der Motorradfreunde. Zu den großen Aktivitäten in der Geschichte der Motorradfreunde gehörten aber auch die 21 Burn-out-Partys auf der großen Freifläche zwischen Hänner und Hottingen, die viele Besucher auch aus benachbarten Ländern anlockten. Die letzte Burn-out-Party fand 2019 statt.

Zu den großen Eckpfeilern im Vereinsleben der Motorradfreunde gehört das 2016 neu erbaute Clubheim beim früheren Hottinger Sportplatz, nachdem das alte Sportheim zwei Jahre vorher abgebrannt war. Mit sehr viel Eigenleistung errichteten die Motorradfreunde ihr neues Clubheim. Dort treffen sich an jedem Freitag die Biker ab 20 Uhr zum gemütlichen Hock und zum Erfahrungsaustausch. Im Internet sind die Motorradfreunde unter www.mfhot.de.