Gisela Klein, Hubert Ücker und Martin Lauber erhielten am Dienstagabend die Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg von Landrat Martin Kistler überreicht. Die feierliche Verleihung fand in der Gemeindehalle Willaringen statt. Das Trio wurde für seine langjährigen ehrenamtlichen Tätigkeiten in ihren jeweiligen Vereinen gewürdigt. Gisela Klein bringt sich seit über 40 Jahren in den Musikverein Alpenblick Willaringen ein, unter anderem seit 17 Jahren als Ausbildungsleiterin. 2015 wurde sie als erste Frau des Musikvereins zum Ehrenmitglied ernannt.

Ehrennadel Die Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg wird Bürgerinnen und Bürgern verliehen, die sich durch eine mindestens 15 Jahre dauernde ehrenamtliche Tätigkeit in Vereinen und Organisationen mit kulturellen, sportlichen oder sozialen Zielen oder in vergleichbarer Weise um die Gemeinschaft besonders verdient gemacht haben. In Baden-Württemberg (rund 11 Millionen Einwohner) wird sie jährlich an etwa 400 Personen vergeben. Sie wird seit 1982 vom jeweiligen Ministerpräsidenten verliehen.

Hubert Ücker war von 1980 bis 2005 Vizedirigent ebenfalls des Musikvereins Willaringen, außerdem seit der Gründung der Jugendkapelle des Musikvereins Willaringen im Jahr 1984 deren Dirigent bis 1997. Seit 2006 leitet er das Aktivorchester. Hubert Ücker war zudem als Jugendvertreter, zweiter Vorsitzender und Ausbilder tätig. 2016 wurde er zum Ehrenmitglied ernannt. Schließlich Martin Lauber: Seit 1998 gehört er der Vorstandschaft des Sportvereins Rickenbach an, seit 2001 ist er dessen Vorsitzender. Parallel dazu war er von 2000 bis 2017 Wegewart des Schwarzwaldvereins Ortsgruppe Vorderer Hotzenwald, seit fünf Jahren gehört er dessen Vorstandsteam an. „

Ausgezeichnet: Martin Lauber, Gisela Klein und Hubert Ücker, von links, erhielten die Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg für ihr langjähriges ehrenamtliches Engagement.

Diese Persönlichkeiten geben dem ehrenamtlichen Engagement ein Gesicht“, bemerkte Landrat Martin Kistler in seiner Laudatio. Und: „Ohne Ehrenamt kann die Gesellschaft nicht funktionieren.“ Martin Kistler weiter: Dass er gleich drei Ehrennadeln verleihen dürfe, sei eine Besonderheit. In seiner bisherigen siebeneinhalb Jahre währenden Amtszeit als Landrat habe er nie mehr als je eine Nadel vergeben. „Das zeigt, dass in der Gemeinde Rickenbach das gemeinschaftliche Engagement gelebt wird“, so Kistler.

Die Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg.

„Mit der Ehrennadel des Landes sagen wir als Gesellschaft Danke für die großen und kleinen Leistungen, die oft im Verborgenen bleiben und doch vieles bewirken“, sagte Bürgermeister Dietmar Zäpernick. Jede Leistung verdiene Anerkennung, fuhr er fort, „das gilt umso mehr für Leistungen, die freiwillig erbracht werden und keine persönlichen Vorteile bringen“. Diejenigen, die sich ehrenamtlich engagieren, würden ihr Tun zwar als selbstverständlich erachten, so Zäpernick, „aber das ist es nicht“.

Deshalb sei es das Mindeste, einmal den Menschen Danke zu sagen, die Zeit, Kraft und Energie für andere aufwenden und dafür auf Freizeit und Erholung verzichten. „Denn ohne solches Bürgerengagement würde unsere Gesellschaft nicht so gut funktionieren, wie sie es tut“, betonte der Rickenbacher Bürgermeister. Bürgerschaftliches Engagement sei für die Gemeinschaft unverzichtbar, so Zäpernick, „es gehört zur Zivilisation“. Sich gegenseitig zu helfen, etwas miteinander aufzubauen „ist Grundlage jeglicher Kultur“. Dietmar Zäpernick: „Wir brauchen Menschen, die sehen, was Not tut, und beherzt zupacken.“ Die musikalische Umrahmung der feierlichen Veranstaltungen bildete der Musikverein Willaringen unter der Leitung von Markus Klein.