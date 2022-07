von Christiane Sahli

Bereits als zweiter Kindergarten in Rickenbach wurde der Kindergarten Kunterbunt als Naturpark-Kindergarten ausgezeichnet. Im Rahmen einer Feierstunde übergab der Geschäftsführer des Naturparks Roland Schöttle am Sonntag die Zertifizierungsurkunde. Es schloss sich ein buntes Rahmenprogramm an.

Eine Raupe, die eines der Kindergartenkinder gefunden hatte, war letztlich der Startschuss für alles, was folgte, sagte die Leiterin der Einrichtung Martina Buchner bei der Begrüßung der geladenen Gäste. Denn sie löste ein regelrechtes Schmetterlingsfieber aus. Die Kinder begannen sich mit dem Thema zu beschäftigen, es wurden weitere Raupen gesammelt, Schmetterlingshäuschen besorgt und die Entwicklung von der Raupe bis zum Schmetterling begleitet.

Hochrhein Chicken Nuggets waren mal Tiere: Naturpädagogin Lisa Timpe will Kindern die Natur wieder näherbringen Das könnte Sie auch interessieren

Aber damit nicht genug, auf einem Grundstück, das die Gemeinde zur Verfügung gestellt hatte, wurde ein Naturerlebnisgarten eingerichtet, Bäume und Sträucher gesetzt, Kartoffeln und Tomaten gepflanzt, eine Kräuterspirale und Kompost angelegt und einiges mehr. Auch ein Versammlungsort entstand. Und bei allem zogen und ziehen die Kinder begeistert mit, sagte Martina Buchner.

Kartoffeln spielen nicht nur im Kindergartenalltag eine Rolle, sie waren auch Thema in Rahmenprogramm der Zertifizierungsfeierlichkeiten | Bild: Christiane Sahli

Diese und weitere Aktivitäten zogen nun die Zertifizierung als Naturpark-Kindergarten nach sich. Voraussetzung dafür sei die Realisierung von vier Naturprojekten im Kindergartenjahr, erläuterte Alexandra Klenk, beim Projektkoordinatorin für die Naturpark – Kindergärten. Der Kindergarten Kunterbunt ist damit nach dem Kindergarten Villa Wirbelwind in Willaringen der zweite Kindergarten nicht nur in Rickenbach, sondern auch im Landkreis und der fünfte Kindergarten im Gebiet des Naturparks Südschwarzwald, der sich über eine derartige Zertifizierung freuen darf.

Er sei „extremst begeistert“, sagte Bürgermeister Dietmar Zäpernick bei seiner Festansprache. Die Kinder wüchsen von Anfang an mit der Natur auf, vom Kindergarten über die als Naturparkschulen zertifizierte Rickenbacher Grundschule und die Gemeinschaftsschule in Herrischried finde Natur zum Anfassen statt. „Ich freue mich auf die Zukunft und bin gespannt, wie es weitergeht.“

Herrischried Als erster Naturpark-Kindergarten in Baden-Württemberg wird die Kita Villa Wirbelwind ausgezeichnet Das könnte Sie auch interessieren

Roland Schöttle hob die Bedeutung des Miteinanders von Mensch und Natur hervor. Der Naturpark schaffe aber nur die Rahmenbedingungen, alles Weitere käme aus der Bürgerschaft. Das gelte auch für die Naturpark-Kindergärten.

Konzentriert waren Kinder beim Schmieren der Brote mit selbstgeschüttelter Butter bei der Sache. | Bild: Christiane Sahli

„Sie sind der Naturpark“, sagte er und meinte damit nicht zuletzt die Verantwortlichen der Kindergärten und die Kindergartenkinder. Schöttle übergab Kindergartenleiterin Buchner die Zertifizierungsurkunde sowie ein Schild, das den Kindergarten als Naturparkschule ausweist. Und er hatte ein praktisches Geschenk in Form von kleinen bunten Gießkannen für die Kinder mitgebracht. Und auch die Ziege Meck in Form einer Handpuppe wird die Kinder künftig begleiten.

Im Anschluss an die Feierstunde startete ein buntes Rahmenprogramm für die Kinder, unter anderem mit einem Gemüsetheater und verschiedenen Mitmachaktionen nicht nur im Naturerlebnisgarten.