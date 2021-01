Die Gemeinde Rickenbach wählt diesen Sonntag einen neuen Bürgermeister. Der Wahlkampf bisher war eher lau – einerseits weil wegen der Corona-Kontaktbeschränkungen keine Veranstaltungen möglich sind, andererseits weil Amtsinhaber Dietmar Zäpernick einziger Kandidat ist. Nun aber bringt der Vorsitzende des Rickenbacher CDU-Ortsverbands Siegfried Eckert doch noch etwas Zunder in die Vorwahlzeit. Er wirft Zäpernick vor, kein klares Konzept für mittel- und langfristige Investitionen zu haben und die Bürger zu wenig in die kommunalen Entscheidungen einzubinden. Zäpernick weist beides zurück.

Unsere Zeitung hatte ihre Rickenbacher Leser gebeten, dem Bürgermeister Fragen zur Kommunalpolitik zu stellen, die dieser beantworten wollte. Einzig Siegfried Eckert nutzte diese Möglichkeit – ging aber dabei in die Vollen.

Die Investitionen der letzten Jahre hätten sich auf einige wenige Projekte konzentriert, die sehr viel Finanzmittel gebunden haben, schreibt Eckert. Für weitere Vorhaben bleibe nur wenig Spielraum. Er nennt beispielhaft die Ausbesserung der „desolaten“ Gemeindestraßen, die Instandsetzung der Infrastruktur für die Wasserversorgung, Entwicklung der Ortsteile. „Für derartige mittel- und längerfristige Investitionsvorhaben vermisse ich ein klares Konzept und eine vorausschauende Planung“, so Eckert. Ebenso verlaufe die Umsetzung laufender Projekte mangelhaft, etwa der Breitbandausbau: „Mit einem wunderschönen Landschaftsbild mit Sicht auf Bergalingen wird für diese Maßnahme geworben – es ist aber genau dieser Ortsteil, der nicht von der Maßnahme profitiert.“

Ebenso mangele es an der Einbindung der Bürger. Die Gemeindeordnung empfehle mindestens eine Einwohnerversammlung jährlich abzuhalten, werde aber nicht praktiziert. Die mangelnde Einbindung der Bürger, die für einen entwickelten Gemeinsinn zentral sei, zeige sich allenthalben. Dies erkenne man beispielsweise an der augenscheinlich negativen Entwicklung des Dorfbildes in Bergalingen, wo noch in den 1990er Jahren die Dorfgemeinschaft beim Wettbewerb „Unser Dorf soll schöner werden“ habe mobilisiert werden können.

Bergalingen sei kein Einzelfall – ähnlich schaue es aus, wenn man sich den desolaten Zustand des Hirschgartenareals und des Minigolfplatzes in Rickenbach vor Augen führe. Eckert: Diese Entwicklungen stehen im Widerspruch zu anderen Anstrengungen, den Tourismus zu fördern, so etwa im Zuge des durch das Land Baden-Württemberg geförderten Netzwerkes ,Dorfurlaub‘, an dem Kleinvermieter aus der Gemeinde teilnehmen.“ Ganz offensichtlich fehle es an einem entschiedenen Engagement der Entscheidungsträger.

„Herr Eckert, den ich persönlich sehr schätze, stellt hier ein sehr negatives Bild über den Zustand der Gemeinde dar, welches ich so beim besten Willen nicht sehen kann“, antwortet der Bürgermeister. Der Gemeinderat habe die Großprojekte priorisiert und versuche zum Beispiel auch möglichst jedes Jahr eine Straße zu sanieren. Bei dem im Frühjahr beginnenden Bau des kommunalen Breitbandnetzes solle auch der Ortsteil Bergalingen angebunden werden. Es habe in der Tat in der Vergangenheit keine allgemeine Einwohnerversammlung gegeben, allerdings seien mehrere Bürgerinformationsveranstaltungen zu unterschiedlichen Themen abgehalten worden, so Zäpernick. Er verwies ferner auf mehrere bürgerschaftliche Initiativen zur Verbesserung der Lebensqualität in der Gemeinde, so in Altenschwand, in Egg und in Hottingen. Auch in Bergalingen sei die Dorfmitte dank des Engagements der Bürger verschönert worden.