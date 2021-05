Am Bushalt Hennenmatt in Rickenbach brannte am Donnerstagvormittag ein Wartehäuschen aus. Der Polizeiposten Segeten ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung. Nach Auskunft der Polizei bemerkte ein Autofahrer den Brand des Gebäudes gegen 11 Uhr und bat einen Passanten, die Feuerwehr zu benachrichtigen. Das durch den Brand an dem Gebäude entstandene Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen zwischen 8000 und 10.000 Euro. Die Polizei geht von fahrlässiger oder vorsätzlicher Brandlegung aus, denn in dem Gebäude befanden sich keine elektrischen Leitungen. Der Polizeiposten Segeten hat die ERmittlungen aufgenommen und bittet Mögliche Zeugen, besonders aber den Autofahrer, der den Brand bemerkt hat, um Hinweise unter 07764/9329980.