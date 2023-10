Alternative Lösungen für die zukünftige Führung der Hochspannungsleitungen bei Egg wurden am Samstag der Landtagsabgeordneten Sabine Hartmann-Müller (CDU) vorgestellt. Seit einem Jahr regt sich in dem Rickenbacher Ortsteil Unmut über den von der TransnetBW geplanten Ersatzneubau. Im jungen Bürgerverein Egg setzen sich Mitglieder für eine abgeänderte Planung ein. Ziel ist eine andere Wegführung, nicht fundamentaler Widerstand gegen die Trasse an sich.

Das Projekt Insgesamt erneuert Transnet BW zwischen Istein und Rippolingen die Höchstspannungsleitungen auf einer Länge von 54 Kilometern. 159 Masten werden erneuert. Das Übertragungsnetz wird auf der gesamten Länge mit 380 Kilovolt leistungsfähiger als bisher. Die Kosten für die Maßnahme werden auf 200 bis 300 Millionen Euro geschätzt.

Thomas Bächle und Rainer Weiß haben die technischen Belange akribisch ausgearbeitet. Jetzt werben sie bei Mandatsträgern und staatlichen Institutionen für eine abgeänderte Lösung. Ihre Kritik: Die TransnetBW plane den Ersatzneubau der Trasse Rippolingen-Istein einzig auf der bestehenden Strecke. Doch 70 Jahre nach der Errichtung der jetzigen Stromtrasse gebe es bessere Lösung für Egg.

„Die Pläne sehen vor, aus einer Straße eine Autobahn zu machen“, was an der Trasse um Egg mitgetragen werde, nicht aber auf dem kleinen Teil, durch Egg durchführe, sagte Bächle der Landtagsabgeordneten. Gegenüber Hartmann-Müller vertieften die Initiatoren ihre Argumente für eine Abänderung. Dabei stellten sie zwei mögliche Varianten vor.

Bei einem Verzicht auf die Stromtrasse durch Egg würden 16 Leitungsmasten wegfallen. Für die sechs Stromleitungen könne im Gegenzug die große Stromtrasse Richtung Kühmoos diese sechs Leitungen mit den geplanten neuen Strommasten aufnehmen. Ein Bild, das der Abgeordneten in Rippolingen vom Bürgerverein verdeutlicht wurde. Dort zweigt die Trasse über Egg ab. Auf der bestehenden Hauptstromtrasse sei an den bestehenden Masten Platz für sechs Leitungsstränge vorhanden.

„Wir sind relativ früh dran gewesen, genau diesen Vorschlag der TransnetBW vorzustellen“, sagte Weiß. Damit sprach der Ingenieur gleichzeitig auch den Zeithorizont für den Ersatzneubau an. Jetzt in der Planungsphase können die Bedenken und Vorschläge eigentlich geprüft und eingearbeitet werden. Das nahm Hartmann-Müller sofort auf, schließlich führt sie im November die turnusmäßigen Gespräche mit der TransnetBW.

Die zweite Variante, die eine Verlegung der Stromtrasse über Egg außerhalb der Wohnbebauung vorsieht, spreche gegen das Zeitargument. „Das hat heute leider in der Konsequenz einen Wust an Gutachten und Verfahren zur Folge“, gestand die Landtagsabgeordnete ein.

Dennoch machte Hartmann-Müller dem Bürgerverein Egg und den anwesenden Bürgern Mut: „Ihre Argumente sind voll und ganz nachvollziehbar und die Transnet muss sich da anderer Gedanken machen!“