von kss

Der Bürgerverein Egg ist gegründet. Die Gründungsversammlung online am Samstag lief bis auf kleine Anfangsschwierigkeiten beim Einwählen ausgesprochen professionell und reibungslos ab. Auch mit der Resonanz auf ihren Vereinsgründungsaufruf waren die Initiatoren sehr zufrieden. 21 Stimmberechtigte, darunter auch direkte Anlieger des Spielplatzes, also des eigentlichen Auslösers für die Gründung, nahmen daran teil. Noch am Sonntag wurden sie im Laufe des Tages von den gewählten Vorstandsmitgliedern zu Hause kontaktiert, um ihre Unterschrift für das Gründungsprotokoll abzugeben.

Der neue Vorstand

Sechs Vorstandsmitglieder wurden auf drei Jahre gewählt: Suheel Georges als erster, Gerrit Schenkewitz als zweiter Vorsitzender. Jeweils zwei Schriftführer und zwei Schatzmeister hat der Verein, nämlich Lisa Schubert als erste und Kathrin Waßmer als zweite Schriftführerin sowie Susanne Lahman als erste und Barbara Matt als zweite Schatzmeisterin. Eine Beitragsordnung sieht vor, vorerst keine festen Beiträge zu erheben, da der Verein in erster Linie von tatkräftiger Unterstützung lebt. Als freiwilligen Beitrag, der auch in Form eines jährlichen Bankeinzugs möglich wäre, wünschen sich die Verantwortlichen aber einen kleinen Obolus von umgerechnet vielleicht ein oder zwei Euro pro Monat. Eine Kontoverbindung wird zeitnah auf der Homepage veröffentlicht werden.

Zu Beginn der Versammlung ließ Suheel Georges nochmals die Gründe für die Vereinsgründung Revue passieren. In erster Linie war es den Initiatoren um den Erhalt des Spielplatzes gegangen, der nach der Umstrukturierung des Forsts nicht mehr von diesem betreut wird und dessen Abbau aus finanziellen Gründen und wegen Lärmbelästigung und Vandalismus am 9. Juni vom Rickenbacher Gemeinderat beschlossen worden war. Das erste und vordringliche Projekt des Vereins soll nach wie vor der Erhalt des Spielplatzes sein, wobei Bürgermeister Zäpernick in der Versammlung nochmals zusagte, dass die Gemeinde als Betreiber fungieren und den Prüfer für die jährliche Sicherheitsüberprüfung stellen wird. Für die Instandhaltung jedoch ist der Verein zuständig.

Verein will sich breit aufstellen

Mit den in der Satzung verankerten Zielen hat der sich nun breit aufgestellt. Über Erhalt und Pflege des Spielplatzes hinaus schreibt sich der Bürgerverein Egg als Satzungszweck die Förderung der Jugend- und Altenhilfe, der Kunst und Kultur, der Bildung und Erziehung, des Denkmalschutzes, des Natur- und Umweltschutzes und der Landschaftspflege auf seine Fahne. Die Einzelheiten hierzu werden in der Satzung, die auf der Homepage eingesehen werden kann, detailliert aufgelistet. Um die Arbeit auf mehrere Schultern zu verteilen und alle zukünftigen Projekte fachmännisch umsetzen zu können, sollen variable Stabstellen eingesetzt werden. Die ersten hiervon wurden bereits angekündigt. Sie betreffen die Ernennung eines Datenschutzbeauftragten, eines Förder- und eines Spendenmittelkoordinators, je eines Koordinators für Spielplatzplanung und –bau sowie eines Zuständigen für Einkauf und Verpflegung. Diese Stabstellen sollen bis Ende des Jahres besetzt werden. Meldungen hierfür sind jederzeit möglich, ebenso neue Ideen und Anregungen für Arbeitsgruppen.

Weitere Infos im Internet (www.buergerverein-egg.de) oder per E-Mail (info@buergerverein-egg.de).