Kurz vor der Bürgermeisterwahl am kommenden Sonntag kursiert in der Gemeinde Rickenbach ein anonymes Flugblatt mit zweifelhaftem Inhalt. „Wir sind mit der Arbeit des bisherigen Amtsinhabers nicht zufrieden“, heißt es darin, „und wählen deshalb am 31.01.2021 Harald Eckert“. Danach wird Eckerts Wohnadresse genannt.

Harald Eckert sei seit 37 Jahren für die Gemeinde Rickenbach hauptamtlich auf dem Rechnungsamt tätig, heißt es weiter. Und: „Wer ihn wählen möchte, schreibe seinen Namen mit Anschrift auf den Stimmzettel.“ Der oder die Urheber des Schreibens bleiben ungenannt.

„Leider hat sich nur der Amtsinhaber zur Wiederwahl gestellt“, wird argumentiert, „so dass wir keine echte Wahl zwischen mindestens zwei Kandidaten haben“. Wer mit der bisherigen Arbeit des Amtsinhabers zufrieden war, werde „selbstverständlich auch diesen wieder wählen“.

Die Wahlordnung für die Bürgermeisterwahl biete aber die Möglichkeit, „dass jeder Bürger eine Person auf den Stimmzettel (Vorname, Nachname, Anschrift) schreiben kann, von der er überzeugt ist, dass sie die Amtsgeschäfte zur Zufriedenheit und zum Wohl der Gemeinde wahrnehmen wird“, steht in dem Blatt, das auch in sozialen Medien die Runde macht.

Harald Eckert weist Beteiligung von sich

Auf Anfrage dieser Zeitung weist Harald Eckert, seit 1986 – also seit 35 Jahren – im Rechnungsamt als stellvertretender Kämmerer tätig, eine Verbindung von ihm mit dem anonymen Schreiben zurück.

„Ich bin nicht involviert“, erklärt er. Eckert weiter: „Wenn ich Bürgermeister werden wollte, hätte ich mich beworben.“ Bürgermeister Dietmar Zäpernick sei informiert, berichtet er.

Zäpernick selbst will sich zu dem Vorfall nicht äußern. „Das kommentiere ich nicht“, sagt er. Nur so viel gibt er bekannt: „Für Harald Eckert hat dies keine Konsequenzen. Er wurde nur benutzt.“

„Das kommentiere ich nicht“: Bürgermeister Dietmar Zäpernick zu dem anonymen Flugblatt. | Bild: Peter Schütz

Offen ist, ob es sich bei dem Flugblatt um ein politisches Ränkespiel handelt. Dietmar Zäpernick gehört der SPD an. Siegfried Eckert, Vorsitzender der Rickenbacher CDU, lehnt das Vorgehen von Unbekannt grundlegend ab. Er halte es vielmehr mit der direkten und konstruktiven Kritik. Überdies, so Eckert, „ist das nicht der Stil der CDU Rickenbach“.

Das sagen die Gemeinderäte

Gemeinderat Volker Matt, Vorsitzender der Freien Wähler Rickenbach, erteilt dem anonymen Schreiben eine klare Absage. „Das ist nicht tragbar“, sagt er. Und: „Wenn, dann muss man mit offenen Karten spielen und so viel Courage haben, seinen Namen zu nennen.“

Ähnlich Gemeinderat Peter Kermisch (WIR – Wir in Rickenbach): „Es ist abscheulich, wenn jemand so etwas anonym macht. Das ist keine Art der Demokratie.“ Alle hätten die Möglichkeit gehabt, zur Wahl anzutreten oder einen Kandidaten zu nominieren. „Wenn Dietmar Zäpernick keinen Gegenkandidaten hat, ist es ein Ausdruck, dass man zufrieden mit ihm ist“, so Kermisch.

Schließlich Margrit Eckert-Schneider (Grüne): „Ich halte gar nichts davon“, sagt sie, „das ist ein totaler Kindergarten“. Wenn jemand Bürgermeister sein will, hätte er oder sie sich bewerben können, meint sie. „Es ist alles ruhig über die Bühne gegangen und jetzt das – schade“, so Eckert-Schneider.