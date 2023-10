Willaringen – Eine Premiere für die Gemeinde Rickenbach erwartet die Besucher des Jahreskonzerts der Jugendkapelle des Musikvereins Alpenblick Willaringen (MVW) am kommenden Samstag um 19 Uhr in der Gemeindehalle in Willaringen. Denn nicht nur die etwa 25 jungen Musiker der Jugendkapelle Willaringen werden an diesem Abend die Konzertgäste verzaubern, sondern auch das Jugendorchester des Musikvereins 1860 Rickenbach (MVR) mit einem eigenen Programm. Dieser Freundschaftsauftritt des Jugendorchesters des MVR sei den beiden Dirigenten Felix Ücker (MVW) und Ralf Eckert (MVR), beide Hornisten, zu verdanken, die über ihre musikalische Tätigkeit zusammengefunden haben, sagt der Vorsitzende des MVW Holger Albiez voller Freude.

„Auf dem Programm stehen etwa Märsche, Walzer oder Böhmische Trommeln bei der Jugendkapelle des MVW“, sagt Albiez. Und beide Jugendformationen werden ihr Können im gesamten Spektrum der Blasmusik vorstellen und auch mit Filmmusik und einigen überraschenden Momenten den Abend bunt und lebendig gestalten. Die jungen Musiker der Jugendkapelle des MVW sind im Alter von zehn bis 20 Jahren, alle haben zuvor ihr Jugendabzeichen gemacht und können nun erstmals Orchester-Luft schnuppern unter der musikalischen Leitung ihres Dirigenten Felix Ücker. Während ihrer Zeit in der Jugendkapelle absolvieren sie Kurse für die Bronze- und Silber-Abzeichen, bevor sie dann Teil des Aktivorchesters des MVW werden können.

Ein intensives Probenwochenende in Remetschwil mit Register-Proben und dem Einüben im Zusammenspiel habe die Musiker Anfang Oktober nochmals richtig zusammengeschweißt, weiß Albiez. Denn das gegenseitige Kennenlernen, das Zusammensein habe es die Jugendlichen aufeinander eingeschworen. Und nun seien sie alle gespannt und voller Vorfreude auf ihren großen Auftritt am Samstag.

„Bewirten wird der Musikverein Alpenblick Willaringen unter anderem mit einer Kürbissuppe, die zu diesem Anlass bereits legendär geworden ist“, erzählt Albiez. Eine Abendkasse gibt es nicht, wohl aber eine Spendenkasse, deren Erlös der Jugendarbeit zugutekommt.