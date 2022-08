von sk

Ein Brand in Lehnhof wurde der Polizei am Donnerstag, 25. August, gegen 16.40 Uhr gemeldet. Polizei und Feuerwehr rückten aus. Vorort konnte ein Flächenbrand von rund zehn auf zehn Meter an der Halde Richtung Murgtal festgestellt werden. Die Feuerwehr löschte den Brand. Ein Waldarbeiter hatte das Feuer zuvor zeitig bemerkt gehabt, sodass sich dieses nicht weiter ausbreiten konnte. Eine Brandursache konnte nicht festgestellt werden. Aufgrund der Hitze und der Trockenheit ist eine Selbstentzündung nicht auszuschließen. Es waren die Feuerwehren Rickenbach, Willaringen und Bergalingen im Einsatz.