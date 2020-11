Die Ursache für den Brand in Bergalingen im August 2020 bleibt ungeklärt. Auf Anfrage dieser Zeitung erklärte Mathias Albicker, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Freiburg: „Aufgrund des hohen Zerstörungsgrades konnte keine konkrete Brandursache beim Brand in Bergalingen festgestellt werden. Hinweise auf das Vorliegen eines Brandstiftungsdeliktes haben sich nicht ergeben.“ Und: „Als wahrscheinlichste Ursache ist von einem technischen Defekt auszugehen“, so Albicker.

Beim Vollbrand des landwirtschaftlichen Ökonomiegebäudes im Rickenbacher Ortsteil Bergalingen, bei dem auch das naheliegende Wohnhaus eines Vollerwerbslandwirts und dessen Familie in Flammen geriet, kam es zu einem Schaden in Millionenhöhe.

Menschen wurden nicht verletzt, aber 45 Kühe starben in den Flammen. 140 Einsatzkräfte von Feuerwehr, DRK und Polizei waren im Einsatz. Die Gemeinde Rickenbach hatte ein Spendenkonto für die Betroffenen eingerichtet.