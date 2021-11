Corona, Corona, Corona, Ampel, Ampel, Ampel – gibt es noch etwas anderes in diesem Land? Ja, gibt es. Zum Beispiel das Starkregenrisikomanagement, das mindestens genauso wichtig ist, denn die nächste Schneeschmelze kommt bestimmt und wenn‘s dumm läuft eine Menge Regen dazu. Um sich dagegen zu wappnen, zieht nun die Gemeinde Rickenbach die Möglichkeit in Betracht, eben dieses Starkregenrisikomanagement anzuleiern. Das könnte auch einfacher heißen, zum Beispiel Oberflächenwassergutachten, aber Management tönt besser, wie Boosterimpfung, wir stecken eh schon mit einem Bein tief im angelsächsischen Sprachraum. Daraus wieder zu entrinnen, scheint unmöglich zu sein, aber es gibt Hoffnung. Wenn zum Beispiel im Rickenbacher Gemeinderat debattiert wird, dann meistens alemannisch, das heißt, es wird gschwätzt und mängmol gschimpft, nicht ohne Grund.

Einen solchen hatte am Dienstag diese Woche Werner Schlachter, als er die Sitzungsteilnehmer mit einem aus seiner Sicht unhaltbaren Zustand konfrontierte: Das Kindergartenessen sei eine „Krankheitskost“. Offenbar habe die Köchin zu wenig Geld, um den Kleinen eine reichhaltige Mahlzeit zuzubereiten, weshalb Schlachter um eine Erhöhung des Budgets für die Kindergartenküche bat.

Verwundert gefragt, wieso nicht die Erzieherinnen mit dem Anliegen an die Gemeindeverwaltung, sondern an ihn getreten seien, antwortete Schlachter: Er habe einmal gesehen, was sich in den Tellern befand, und gefunden, dass es das nicht sein kann, weshalb er aus eigenen Stücken das Thema angesprochen habe. Er sagte noch mehr, aber das ist nicht jugendfrei. Widerspruch Bürgermeister Dietmar Zäpernick: „Kinder mögen nun mal Grießbrei, was will man machen?“ Grießbrei hin oder her: Die Kindergartenköchin hat sicher noch mehr auf Lager. Ravioli vielleicht, Spinat mit Spiegelei, Kartoffelpuffer, Gemüse, Obst, lauter gesunde Sachen.

Und ja: Geld ist nicht alles

Wahre Kochkünstler vermögen mit wenig ein gutes, schmackhaftes Essen zaubern, dafür muss man nicht Bocuse heißen. Andererseits heißt es auch, dass die Geschmäcker verschieden sind. Die einen mögen Grießbrei, die anderen Schnipososa, Pizza oder Chrutschlämpe. Am Ende ist es einerlei. Nur eines ist es nicht: Wurst. Die kostet extra.