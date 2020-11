Die Gemeinde Rickenbach hat am Freitag im Staatsanzeiger die Stelle des Bürgermeisters neu ausgeschrieben. Bewerbungen können ab Samstag 0 Uhr bis Dienstag, 5. Januar 2021, 18 Uhr schriftlich beim Wahlausschuss der Gemeinde Rickenbach eingereicht werden. Der amtierende Bürgermeister Dietmar Zäpernick (56) hat bereits erklärt, sich wieder um die Stelle bewerben zu wollen. Er wird seine Bewerbung am Samstag im Rickenbacher Rathaus einreichen.

Ob andere Personen für die Stelle kandidieren werden, war gestern noch nicht bekannt. An der Bürgermeisterwahl 2013 hatte es 28 Bewerbungen gegeben. Damals rangierte Dietmar Zäpernick auf dem amtlichen Stimmzettel auf Position 19. Die Wahl gewann er im zweiten Wahlgang am 17. März 2013 knapp vor Tobias Link, dem heutigen Bürgermeister von Löffingen.

Stelle ausgeschrieben

Die Stelle des Bürgermeisters wird nach dem Staatsanzeiger auch auf der Homepage der Gemeinde Rickenbach (www.rickenbach.de) sowie im Amtsorgan „Rundschau“ ausgeschrieben. Der Eingang der Bewerbungsunterlagen entscheidet über die Platzierung auf dem Stimmzettel. Hauptamtsleiter Markus Wagner, gleichzeitig Schriftführer des Wahlausschusses, wird am Freitag um Mitternacht kontrollieren, ob allfällige Bewerbungen im Rathaus schon eingereicht worden sind.

Die Wahl Die Amtszeit von Dietmar Zäpernick endet am 8. April 2021. Die Bürgermeisterwahl findet am Sonntag, 31. Januar 2021, statt, ein eventueller zweiter Wahlgang (Neuwahl) am Sonntag, 21. Februar 2021. Die Stelle des Bürgermeisters wird im Staatsanzeiger am 13. November ausgeschrieben. Bewerbungen können frühestens am Tag danach ab 0 Uhr schriftlich im Rathaus Rickenbach eingereicht werden. Das Ende der Einreichungsfrist für Bewerbungen zur Hauptwahl ist am Dienstag, 5. Januar 2021, um 18 Uhr. Im Fall einer Neuwahl gilt: Bewerbungen können vom 1. bis 3. Februar 2021 eingereicht werden. Die Gemeinde Rickenbach hat rund 3000 Stimmberechtigte.

Falls ja, würden sie nicht berücksichtigt werden. „Als eingegangen gilt“, so Wagner, „was am Montagmorgen bei Dienstbeginn um 8 Uhr im Briefkasten liegt“. Sollten dann mehrere Bewerbungen eingegangen sein, entscheidet üblicherweise das Los über die Platzierung auf dem Stimmzettel. Wählbar sind Deutsche und Staatsangehörige eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union, die vor der Zulassung der Bewerbung in der Bundesrepublik Deutschland wohnen.

Die Bewerber müssen am Wahltag das 25., dürfen aber noch nicht das 68. Lebensjahr vollendet haben. Außerdem müssen sie Gewähr dafür bieten, dass sie jederzeit für die freiheitlich-demokratische Ordnung im Sinne des Grundgesetzes eintreten.

Der Wahlausschuss

Vorsitzender des Gemeindewahlausschusses ist Gemeinderat und Bürgermeisterstellvertreter Matthias Vogt (Freie Wähler), sein Stellvertreter ist Gemeinderat Manfred Eckert (CDU). Im Wahlausschuss sind alle vier Fraktionen des Gemeinderates vertreten. Da Amtsinhaber Dietmar Zäpernick sich wieder bewirbt, kann er nicht, wie gesetzlich vorgesehen, Vorsitzender des Gemeindewahlausschusses sein. Der Gemeindewahlausschuss wird gleichzeitig das Briefwahlergebnis für die Gemeinde Rickenbach ermitteln.