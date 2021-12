von Wolfgang Adam

Zum Ende des Jahres kann die in Tansania engagierte Josef-Vogt-Stiftung ihre zahlreichen Spender wieder über neue Fortschritte bei ihren Hilfsprojekten im Bereich der Dörfer Kichebe und Kibanda informieren. Die Verbesserung der Wasserversorgung in dem afrikanischen Land war auch in diesem Jahr ein Förder-Schwerpunkt. Mit Stiftungsgeldern wurden bislang neun Zisternen gebaut. Zwei weitere Wasserbehälter befinden sich im Bau und auf dem Plan stehen noch zwei weitere Zisternen mit einem Fassungsvermögen von je 40 Kubikmetern Wasser.

Stiftungsgründer aus Bergalingen

Wie der Stiftungsgründer Josef Vogt aus Bergalingen in einem aktuellen Mitteilungs- und Danksagungsschreiben betont, wird die verbesserte Trinkwasserversorgung in Zeiten des Klimawandels immer wichtiger. Weil für die Gewinnung von sauberem Wasser vor allem die Anlegung von sehr tiefen Brunnen erforderlich ist, entsteht auch ein hoher Finanzbedarf. Bohrungen bis zu 100 Metern Tiefe sind in dem Land keine Seltenheit. In der Speicherung von Regenwasser sieht die Stiftung deshalb eine wichtige Ergänzungaufgabe.

Den Bau von Zisternen konnte die Stiftung kostengünstig organisieren, weil sich in diesem Bereich seit Jahren eine frühere Tierärztin aus Freiburg als Mitglied des Franziskanerordens unternehmerisch engagiert und dabei auch neue Verfahrensweisen anwendete. Derzeit kostet ein voll im Boden versenkter Betonbehälter mit betoniertem Deckel rund 7000 Euro.

Rund 40 Kubikmeter Wasser fassen die in den Boden eingebrachten Zisternen, deren Einbau Josef Vogt (rechts am Bildrand) hier begutachtet. | Bild: Josef Vogt Stiftung Rickenbach

Das gespeicherte kühle Wasser mit Trinkwasserqualität wird auch für die Tröpfchenbewässerung von Obst- und Gemüseanbauten verwendet. In der Regel sind Kirchen und andere größere Gebäude an die Zisternen angeschlossen. In dem Dorf Kicheba wurden mit Stiftungsmitteln schon drei Schulgebäude überdacht, von dem viel Regenwasser in die Behälter fließt. Damit bilden die immer noch vorkommenden heftigen tropischen Regenfälle größere Reserven, berichtete Vogt.

Mit der Verbesserung der Wasserversorgung will die Stiftung noch einen weiteren Schritt zur Lebensverbesserung in diesen Dörfern einleiten. Sie betrifft die Anlegung eines Schulgartens mit dem Ziel, dass insbesondere den Schülerinnen neue Möglichkeiten gegeben werden zum Erlernen des Gemüseanbaus wie auch der wertvollen Erntekonservierung. Die Schule von Kichebe, die mit einer deutschen Hauptschule zu vergleichen ist, wird derzeit von rund 300 jungen Jugendlichen besucht.

Für Verbesserungen im Lebensmittel- und Hauswirtschaftsbereich könnte die Gartenanlegung zu einem Leuchtturmprojekt werden, wünscht sich Josef Vogt. Er wies zudem daraufhin, dass die Ausbildung von Jugendlichen auch in handwerklichen Berufen eine weiteres Anliegen der Stiftung in ihrem dritten Tätigkeitsjahr ist. Neben Schul- und Internatskosten finanziert die südbadische Hilfseinrichtung Teile des persönlichen Bedarfs während der Ausbildungszeit, was Eltern dort meist nicht können. Von bisherigen Kursabsolventen bereitet sich inzwischen ein Schüler auf das Studium der Elektrotechnik vor.

Die Projektbegleitung vor Ort ist für den Bergalinger Seniorchef des Unternehmens Vogt-Plastic weiterhin ein persönliches Anliegen. Im Frühjahr war er mit seinem Enkel Niklas in Tansania, ein weiterer für den Sommer geplanter Besuch musste aber wegen der Pandemie abgesagt werden. Nun soll Ende Dezember ein neuer Anlauf gewagt werden, wenn es die Corona-Bedingungen zulassen.