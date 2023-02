Freude am Gesang seit 100 Jahren – im vergangenen Jahr feierte der Gesangverein Hotzenwald-Rickenbach ein großes Jubiläum. In der Hauptversammlung am Samstag kamen die Höhepunkte des Jubiläumsjahres, in dem dem Chor die Zelter-Plakette verliehen wurde, zur Sprache. Aber es gab auch einen Wermutstropfen: Der gemische Chor löste sich auf. Für 75 Jahre Vereinstreue wurde Berthold Völkle, lange Jahre Sänger, Dirigent und Vorsitzender, ausgezeichnet.

Eine Ehrung der ganz besonderen Art galt es in der diesjährigen Hauptversammlung vorzunehmen: Für sage und schreibe 75 Jahre im Verein wurde Berthold Völkle, langjähriger Dirigent, Vorsitzender und Sänger unter stehendem Applaus seiner Mitsängerinnen und Mitsänger ausgezeichnet.

Corona habe die Chorlandschaft unwiderbringlich verändert, aber auch gezeigt, wie wichtig der Chorgesang sei, sagte die Dirigentin des Männerchores Claudia Moser. Auch der Gesangverein Rickenbach litt unter der Situation, lange waren weder Proben noch Auftritte möglich. Aber im Jubiläumsjahr 2022 konnte man wieder durchstarten und ein attraktives Programm auf die Beine stellen.

Im Juli stand ein Kirchenkonzerte mit einer Messe von Fridolin Limberger unter Mitwirkung eines Bläserensembles aus Hütten auf dem Programm. Ein volles Haus und viele Gratulanten gab es dann beim Jubläumskonzert im Oktober, bei dem dem Chor die Zelter-Plakette, die höchste Auszeichnung für Laienchöre, von Landrat Martin Kistler übergeben wurde. Darüber hinaus waren das Chörle bei einem Adventskonzert in der Wittlinger Kirche und der Männerchor beim Jubiläumskonzert des Männerchores Wehr mit von der Partie. Anlässlich des Jubiläums wurde zudem eine Festschrift herausgegeben.

Einen Wermutspropfen gab es allerdings zu verzeichnen: Der gemischte Chor löste sich Ende des Jahres aus. Persönliche Gründe hatten Dirigentin Moser veranlasst, den Taktstock abzugeben, zudem war die Zahl der Sängerinnen und Sänger zurückgegegangen. Den Männerchor wird Claudia Moser aber weiterhin leiten.

Als kleinen, aber feinen Chor bezeichnete die Dirigentin ihr Ensemble, was vorgetragen werde, komme gut an. Aber die Werbung um neue Mitglieder ist wichtig, denn dem Chor gehören aktuell nur noch acht Sänger an, machte Claudia Moser deutlich. Der Leiter des Chörles Martin Angell erklärte, das Jahr 2022 sei gut gelaufen und fand lobende Worte für die, wie er sagte, vielen guten Auftritte seines Chores.

In diesem Jahr steht unter anderem ein Herbstkonzert im Oktober auf dem Programm, auch die Homepage soll neu gestaltet werden. Im kommenden Jahr steht die Wahl des Vorstandes an. Der Vorsitzende Franz Häßle, seit 2004 im Amt, kündigte an, für eine weitere Amtszeit nicht mehr zur Verfügung zu stehen.

Der Gesangverein Hotzenwald Rickenbach wurde im Jahr 1922 als Männerchor gegründet. Im Laufe der Jahrzehnte kamen weitere Abteilungen hinzu. Heute gehören der Männerchor mit acht Sängern unter der Leitung von Claudia Moser und das Chörle mit 18 Sängerinnen und Sängern unter der Leitung von Martin Angell sowie 136 Passivmitglieder zum Verein.