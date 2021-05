Bernd Mugrauer, seit dem Schuljahr 2016/17 Leiter der Rickenbacher Grundschule, wechselt voraussichtlich zum Schulamt Lörrach, wo er eine überregionale Aufgabe übernehmen möchte. „Ich habe Interesse an einer Stelle in der Schulverwaltung“, bestätigte Mugrauer auf Anfrage dieser Zeitung, nachdem im Amtsblatt „Kultus und Unterricht“ des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg die Stelle des Rektors oder Rektorin der Grundschule Rickenbach öffentlich ausgeschrieben worden ist. Laut Ausschreibung ist die Stelle zum 1. August 2021 zu besetzen – vorerst, so der Wortlaut der Anzeige, „nur Übertragung der Funktion (Abordnung mit dem Ziel der Versetzung)“. Vorbehaltlich des Freiwerdens der Stelle sei darüber hinaus „die Beförderungssperre von zurzeit neun Monaten zu beachten“, heißt es weiter.

„Wie der Übergang gestaltet werden kann“, erklärte Bernd Mugrauer gestern, „wird aktuell in den Gremien beraten“. Mugrauer weiter: „Ich werde auf alle Fälle bis Ende dieses Schuljahres Schulleiter bleiben.“ Der heute 46jährige ausgebildete Grund- und Hauptschullehrer hatte von 2002 bis 2003 an der Sekundarschule Rüfenach im schweizerischen Kanton Aargau unterrichtet. 2004 trat er seinen Dienst als Beamter auf Probe an der Grundschule in Niederhof an, 2005 wurde er dort fest angestellt. Von 2009 bis 2013 war er in Niederhof als Konrektor tätig.

Zu Beginn des Schuljahres 2013/14 wurde er Rektor der Grundschule Strittmatt, Gemeinde Görwihl. Von 2009 bis 2013 war er, neben seiner Tätigkeit an der Schule, am Staatlichen Schulamt Lörrach Mitarbeiter der Arbeitsstelle Kooperation. Bernd Mugrauer hat die Entwicklung der Grundschule Rickenbach zur Ganztagesschule in Wahlform mit derzeit 240 Kindern aus den Gemeinden Rickenbach und Herrischried mitgestaltet. Seit 2017/18 besteht die Trennung und räumliche Zuordnung von Primar- und Sekundarstufe zu jeweils einer der beiden Gemeinden. Bernd Mugrauer lebt in Murg, ist verheiratet und hat drei Kinder.