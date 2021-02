von Peter Koch

Die Rickenbacher Vereine schauen auf ein schwieriges Jahr zurück. Je nach Vereinsziel und Tätigkeit konnten mehr oder weniger Veranstaltungen stattfinden. Corona verhinderte neben dem beliebten Vereinsleben mit Versammlungen und Feiern auch Training und Auftritte.

Eislaufverein

So gibt Stefanie Bild vom Eislaufverein Hotzenwald-Herrischried, der seinen Vereinssitz in Rickenbach hat, an, dass von September bis zum November Lockdown relativ normal trainiert werden konnte. Bis zuletzt hatte der Verein gehofft, die unterbrochene Saison fortsetzen zu können, vergeblich jedoch. So entschloss sich der Verein, seinen Mitgliedern einen Corona-Rabatt für das Folgejahr einzuführen. Die genaue Höhe des Rabattes muss noch im Vorstand beschlossen werden. Zugute kommt dem Verein hierbei sicherlich die vom Herrischrieder Gemeinderat gewährte Teilrückzahlung der Eishallenmiete an die örtlichen Vereine, die 70 Prozent ihrer geleisteten Hallenmiete zurückerhalten.

Luftsportgemeinschaft

Der Luftsportgemeinschaft Hotzenwald fehlten durch den ersten Lockdown die wichtigen Frühjahrsmonate in der Segelflieger-Saison. Der gute Sommer entschädigte etwas und konnte die ausgefallenen Monate ein bisschen kompensieren, so Ramona Riesterer, die im Verein für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. Durch den Ausfall der Wettbewerbe und des Drachenfestes fehlte dem Verein jedoch ein Teil seiner Einnahmen. Um die Fixkosten zu decken, blieben daher nur die Mitgliedsbeiträge, die in dieser Situation für den Erhalt des Vereins absolut notwendig seien, erklärte Riesterer.

Schwarzwaldverein

Rita Freidl berichtete für den Schwarzwaldverein Vorderer Hotzenwald, dass mit viel Flexibilität ein Großteil des Programms durchgeführt werden konnte. So hätten zweidrittel der Wanderungen und die geplanten Naturschutzaktionen stattfinden können. Außerdem seien weitere Schritte in Sachen Premiumwanderweg unternommen worden. Selbst die Zeit des Frühjahrslockdowns konnte der Verein nutzen, indem die Wegewarte einen großen Teil der Wegemarkierungen auf dem Gemeindegebiet erneuerten.

SV Rickenbach

Der SV Rickenbach konnte einen Großteil seines Programms nicht anbieten und so verzeichnete der Verein zum Jahresende eine Reihe von Austritten vor allem bei den Senioren und Kindern. Vorsitzender Martin Lauber zeigte Verständnis für die Situation in vielen Haushalten, die in der aktuellen Situation Kosten einsparen müssten. So überlegte sich der Verein einen Weg den Mitgliedern das Bleiben zu ermöglichen und beschloss das Jahr 2021 für Bestandsmitglieder kostenfrei zu halten. Dies wurde unter anderem dadurch möglich, dass mit den Übungsleitern ein Verzicht auf die Vergütungen für die zweite Jahreshälfte 2020 vereinbart wurde.