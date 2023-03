Zufrieden konnten die Landfrauen Bergalingen über ein arbeitsreiches Jahr berichten. Viele Aktivitäten und Veranstaltungen waren nach der Corona-Zwangspause wieder möglich. Im Rickenbacher Teilort gibt es kaum ein Fest oder eine Aktion, in der die tüchtigen Frauen nicht involviert sind. Im ganzen Dorf wird deren Hilfe und Unterstützung sehr geschätzt.

Ausführlich über das Jahresgeschehen informierten die Vorsitzende Veronika Schleicher und Schriftführerin Antonia Lüber bei der Hauptversammlung im Bürgersaal. Es war eine beeindruckende Aufzählung, die den Anwesenden vorgetragen wurde. Die Frauen übernahmen die Bewirtung bei der Eröffnung des Hotzenpfades, halfen beim Jubiläum des FC Bergalingen und beim Maibaumstellen. Fokus legte man auch auf attraktive Angebote für Kinder. Beliebt ist der Fasnachtsumzug mit Rahmenprogramm und am Martinstag der Laternenumzug. Erstmals mit einem echten St. Martin hoch zu Ross als Höhepunkt. Auch das Adventskranzbinden für Familien wurde gut angenommen. Corona zum Opfer gefallen war vorübergehend der Frederick-Tag. Die Versammlung beschloss einstimmig, diese Einrichtung für die Kindergärten Rickenbach, Willaringen und Hottingen wieder aufzunehmen. Selbstverständlich fehlte auch ein Ausflug nicht. Er führte zur Landesgartenschau, um dort Ideen für die eigenen Gärten zu gewinnen. Neu in das Jahresprogramm aufgenommen wurde ein Cocktail-Abend. Er dient auch dazu, Neuzugezogenen die Kontaktaufnahme im Dorf zu erleichtern, denn Zusammenhalt ist das Besondere einer guten Dorfgemeinschaft.

Lobend erwähnt wurde die Dorfplatzverschönerung und dessen regelmäßige Pflege. Aufgeteilt in kleinere Gruppen waren die Hotzenwälder Frauen im Wechsel im Einsatz. Blumen und Pflanzen brachten bunte Vielfalt in die Anlage im Dorfmittelpunkt.

Erfreulich war die Aufnahme von vier neuen Mitgliedern. Sie erhielten von der Vorsitzenden T-Shirts mit vereinseigenem Logo zum Einstand. Zur Entlastung der Vorsitzenden wurde angeregt, Ausschüsse mit gezielten Planungs- und Organisationsaufgaben zu bilden.

Gemeinderat Matthias Vogt überbrachte in Vertretung des Bürgermeisters den Dank der Gemeinde und würdigte das großartige vielfältige Engagement, von dem alle Bergalinger profitieren. Er freute sich besonders über den jungen Zuwachs. Dankes- und Grußworte kamen auch von Philipp Loritz von der Freiwilligen Feuerwehr. Zu Vorsicht und Achtsamkeit, nicht zu viele Punkte in das Jahresprogramm zu packen, dazu riet die Landfrauen-Bezirksvorsitzende Doris Mutter. Dennoch sind die Hotzenwälder Frauen am kommenden Sonntag erneut im Einsatz. Sie laden zu einem Hobby- und Flohmarkt mit Kaffeestube rund um den Bürgersaal ein. Mit dieser Aktion wird die Organisation „Helfer mit Herz“ unterstützt.