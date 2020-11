Der Rickenbacher Gemeinderat äußerte in seiner Sitzung am Dienstag in der Gemeindehalle Willaringen erhebliche Bedenken gegen ein Bauvorhaben in Altenschwand. Dort bietet sich zwischen den Straßen „Im Bergfeld„, „Bühlweg“ und der Kreisstraße die Möglichkeit einer Überbauung. Das Plangebiet hat eine Größe von rund 5000 Quadratmeter. Auf der Fläche, um die herum bereits Häuser vorhanden sind, sollen fünf Bauplätze für fünf Doppelhäuser entstehen. Auf der Fläche besteht bereits Baurecht. Um das geplante Bauvorhaben eines Investors verträglich in den Bestand einzufügen, ist die Gemeinde Rickenbach bestrebt, den Bebauungsplan „Bergfeld II“ aufzustellen. Aber eben: Der Gemeinderat lehnte den Bebauungsplan mit neun Gegenstimmen ab, weshalb dieser überarbeitet werden muss.

Woran sich die Mehrheit störte, war die Dimension. „Das sind riesige Häuser mit zwei Vollgeschoßen und einem Dachgeschoß pro Einheit“, stellte Volker Matt fest. Die Planung würde einer Stadtplanung entsprechen, so Matt, „aber wir müssen den Charakter des Dorfes erhalten“. Matthias Vogt sprach von einem „störenden Faktor mitten im Dorf“. Unklar sei außerdem die Parkplatzsituation. Vogt ging von 30 Autos aus, „das ist zu viel, das ist eine Katastrophe“, sagte er. Und, mit Blick auf den Bauherren: „Natürlich will er so viel wie möglich draufbauen und so viel wie möglich verdienen, aber drei Häuser wären ausreichend.“ Drei Einfamilienhäuser, wie es in der ersten Planung von 2005 vorgesehen war. Zwei Jahre später wurden daraus fünf Einfamilienhäuser.

Die neue Situation mit nun fünf mehrstöckigen Doppelhäusern behagte auch Timo Häßle nicht. „Das ist für mich zu eng aufeinander“, sagte er. Ähnlich Manfred Eckert: Für ihn würden die „riesigen Gebäude nicht zur bestehenden Bebauung passen“, zudem sei die vorgesehene Dachneigung von 25 Grad „für den Ort nicht charakteristisch“. Schließlich Martina Lütte: „Dass das ein Ghetto mit Nachbarschaftsstreit wird, sieht ein Blinder.“ Eckert: „Ich kann nicht zustimmen, das muss überarbeitet werden“. Peter Kermisch hielt dagegen: Bezüglich Wohnflächen gebe es in Rickenbach mehr Nachfragen als Angebote, weshalb es ihm wichtig sei, „dass so viel wie möglich bebaut werden soll“. Worauf Matthias Vogt antwortete: „Es ist keiner gegen das Bebauen, es geht um das Wie.“ Die Planung stellte eine Vertreterin von fsp Stadtplanung Freiburg vor.