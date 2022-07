von Hans-Jürgen Sackmann

Bei der Hauptversammlung des Sportvereins Rickenbach wurde ein großer Schritt gemacht: Nach 22-jährigem Vorsitz legten Martin Lauber seinen Chefposten und die Schriftführerin Christine Vogel ihr Amt in jüngere Hände. Der Wunsch zu einer Veränderung im Verein bestand schon länger. In diesem Jahr ist es geglückt, mit Urs Vogel und Patrick Lützelschwab zwei erfahrene Vereinsmitglieder für die Vereinsführung zu begeistern. Die zweite Vorsitzende Claudia Frank und einzige geprüfte Übungsleiterin verbleibt im Amt. Handlungsbedarf besteht aber bei der Führung der Kasse und der Homepage. Rudi Arzner ist an den schönen Vierwaldstädter See gezogen und Andrea Meier würde gerne ihr Amt abgeben. Auch hier zeichnet sich eine Lösung ab. Ein möglicher Nachfolger ist gefunden, doch will man zuerst den Einzug der Mitgliedsbeiträge „automatisieren“. Erleichtert blickte Martin Lauber in seinem letzten Jahresrückblick auf ein wieder regeres Vereinsleben nach der Pandemie zurück. Voller Stolz berichtete er, dass man trotz Corona die Mitgliederzahl wieder auf über 400 steigern konnte und man noch immer der größte Verein in der Gemeinde Rickenbach sei. Auch finanziell sei der Verein bestens aufgestellt. Das Angebot des Vereins werde sehr gut von der Bevölkerung angenommen.

Den Höhepunkt erreichte man 2008 mit 18 Abteilungen. Aktuell gibt es 13 Abteilungen. Sehr großes Interesse bestünden bei den Angeboten des Kinderturnens. Große Sorgen bereite dem Verein, dass für ältere Vereinsmitglieder mit Posten keine Nachfolge gefunden werden könne, etwa für Ulrike Reichert als Leiterin des Frauenturnens. Die Männer würden sich selbst organisieren.

Die Basketballer unter Federführung von Christian Käser würden sich ein Streetballfeld wünschen, um nicht nach Herrischried an den Stehlesee fahren zu müssen. Bürgermeister Dietmar Zäpernik sagte dazu, dass er diesen Platz nicht an der Hirschgartenanlage, jedoch bei der Grundschule sehe. Dort werde die Sportanlage neu gebaut und dort könne er sich einen Basketballplatz sehr gut vorstellen.

Die Wahlen

Urs Vogel als Vorsitzender und Patrick Lützelschwab als Schriftführer wurden neu gewählt und Claudia Frank als zweite Vorsitzende bestätigt. Sportwart bleibt Günther Beck. Die Kasse wird kommissarisch von Andrea Maier weitergeführt und von Alexander Sieber und Martin Käser geprüft.