Rickenbach vor 1 Stunde

Auto überschlägt sich bei Unfall – Fahrerin wird leicht verletzt

Bei einem Unfall auf der L 152 zwischen Rickenbach und Herrischried hat sich am Dienstag eine 23-jährige Autofahrerin leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von 2000 Euro.