von Harald Schwarz

Nach der Verschwisterung am 13./14. September 1980 in Plombières-les-Bains – und im Jahr darauf in Rickenbach – begannen verschiedene Aktivitäten auf Vereinsebene. Unter anderen besuchte die Feuerwehr, der Schwarzwaldverein und die Musikvereine die Vogesenstadt. Umgekehrt war der Chor von Plombières in Rickenbach zu Besuch. Der erste Schüleraustausch wurde 1982 in Rickenbach und im Folgejahr in Plombières organisiert. Die Akten verzeichnen, dass 1983 ein Verschwisterungskomitee gegründet wurde. Da Hugo Becker als damaliger Schulleiter die Schüleraustausche begleitete, ist anzunehmen, dass er damals schon eine führende Rolle im Komitee innehatte. Die Schüleraustausche ziehen sich nun jährlich durch die Programme.

Mehrere Musikvereine besuchten die „Forellenfeste“ in Plombières, 1987 besuchte die Lehrerschaft aus Plombières den Hotzenwald. Dokumentiert ist auch eine Krippenausstellung in Plombières und eine Bilderausstellung der heimischen Künstlerin Ilse Werner, die noch mehrfach in der Umgebung Plombières ausstellte. 1990 verstarb Henri Parmentier, ehemaliger. Bürgermeister von Plombières. Im gleichen Jahr gab der Musikverein „Alpenblick“ Willaringen ein Konzert im Casino von Plombières.

Bei der zehnjährigen Jubiläums-Verschwisterungsfeier 1991 in Plombières waren die Trachtenkapellen Rickenbach und Altenschwand, der Gesangverein Hotzenwald, die Feuerwehr Hütten, die Trachtenvereinigung Alt-Hotzenwald sowie eine Delegation des Schwarzwaldvereins in der Partnerstadt. 1993 wurde in Bergalingen ein Fußballspiel des AS Plombières gegen den FC Bergalingen ausgetragen. Anlass war ein Dorffest anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Feuerwehr.

Bei der Gewerbeausstellung 1994 in Rickenbach nahmen auch Aussteller aus Plombières teil.

Am 20. Juli 1995 wurde ein neues Verschwisterungskomitee vom Gemeinderat berufen: Hugo Becker (Vorsitz), Siegfried Eckert, Werner Gebhardt, Josef Klein, Wolfgang Vogel, Helene Ringel, Maria Thoma, Rosa Jägle-Kern. Jeweils kurzzeitig gehörten weitere Rickenbacher Bürger dem Komitee an.

Zur Golfplatzeinweihung 1995 war eine Delegation aus Plombières in Rickenbach und der FC Bergalingen spielte in der Partnerstadt. 1996 war ein intensives Verschwisterungsjahr. Gelebte Partnerschaft brachte ein Begegnungswochenende in Rickenbach, der Tag der Sammler in Plombières, sowie der Besuch des Oldtimerclubs in Hütten. Dort feierte die Feuerwehr 125-jähriges Jubiläum. Sechs Rickenbacher Firmen stellten in Plombières ihre Produkte aus. Dazu gab der Musikverein „Alpenblick“ Willaringen ein Konzert auf dem Marktplatz. Im Jahr 1997 zeigte sich das Gewerbe der jeweiligen Gemeinde in gegenseitigen Besuchen in der Partnerstadt. 1998 erlebten die Franzosen die alemannische Fasnacht in Wehr.

Plombières-les-Bains hat eine weitere Partnerstadt: St. Claude auf der Karibik-Insel Martinique.

Eine Delegation aus St. Claude mit 85 Personen besucht im Juli 1998 Rickenbach. Ab 1999 begannen die fast jährlichen Besuche der Weihnachtsmärkte in Plombières les Bains.