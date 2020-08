von Hans-Jürgen Sackmann

Die Kinder fanden die Dorfrallye hervorragend, und doch einen kleinen Lapsus gab zu beklagen. Die Rallye-Teilnehmer hatten das Kätzchen, das Markenzeichen des Karlsruher Künstlers Emil Wachter, in der St. Gordian und Epimachus Kirche nicht finden können.

Schwül war es: Während der Auswertung der Dorfrallye musste erst einmal ausgiebig der Durst gelöscht werden. | Bild: Hans-Jürgen Sackmann

Dagmar Keck von Kirchengemeinde Hotzenwald St. Wendelinus hatte zu einer Rallye durch das ganze Rickenbacher Dorf eingeladen. Gleich zu Beginn gab es beim Kennenlernspiel durch einen Versprecher viel zu lachen.

Viel Spaß hat es gemacht: Jedes Kind bekam zur Erinnerung eine Urkunde und etwas Süßes. Aber nicht in einer Plastiktüte, sondern in einem Glas, denn das kann man immer gebrauchen, speziell beim momentanen heißen Wetter. | Bild: Hans-Jürgen Sackmann

Aufgeteilt in drei Kleingruppen, ausgestattet mit vielen Fragen zu den einzelnen Stationen machten sich die Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren auf den entdeckungsreichen Weg. Etwas schwierig gestaltete sich, Hinweise zur politischen Gemeinde aufzustöbern. Am späten Freitagnachmittag war das Rathaus natürlich längst verschlossen.

Vor verschlossenen Türen: Am späten Freitagnachmittag ist vom Rathaus keine Hilfe zu erwarten. Auch zu den Prospekten gab es leider keinen Einlass, denn auch die Gemeinschaftspraxis hatte Betriebsferien. | Bild: Hans-Jürgen Sackmann

Selbst zu den Prospekten im Vorraum gab es keinen Einlass, da die Gemeinschaftspraxis wegen Betriebsferien ebenfalls geschlossen war. Mit der Infotafel am Eingang und hilfreichen Rickenbacher Bürgern waren der Name des Bürgermeisters, die Ortsteile und die Partnerstadt noch schnell gefunden.

Knifflige Aufgaben

Spielerisch wurden die Fragen zum Freizeitangebot beim „Hirschgartenhülsi“ beantwortet. Dort bekamen die Rallyeteilnehmer vom Wirt Sigmund Oswald, ein wahrer Kinderfreund, begeisterte Unterstützung bei den kniffligen Aufgaben.

Kinderfreund: Sigmund Oswald, der Wirt vom „Hirschgartenhüsli“ hatte die größte Freude und half kräftig mit beim Beantworten der Fragen zum Freizeitangebot in Rickenbach. | Bild: Hans-Jürgen Sackmann

Eile war geboten. Bei der letzten Station, der Kirche St. Gordian und Epimachus, mussten neben vielen Fragen noch eine Szene der ausgefallenen Kirchenkunst des Karlsruher Künstlers Emil Wachter gezeichnet werden. Unterwegs wurde noch schnell zu jedem Buchstaben von Rickenbach ein Gegenstand eingesammelt.

Das Kätzchen blieb verborgen: Die Kinder hatten schnell ein Bild der ausgefallenen Kirchenkunst des Karlsruher Künstlers Emil Wachter gezeichnet. Trotz intensiver Suche fanden sie das Markenzeichen nicht. Der Wagen mit den Liederbüchern stand davor. | Bild: Hans-Jürgen Sackmann

An der Aufgabe, das Kätzchen zu finden, dem Markenzeichen des Künstlers bissen sich die Kinder die Zähne aus. Nichts war auf dem Meisterwerk zu entdecken, weder im Chor noch in den Seitenschiffen. Die Lösung des Problems stellte sich am Ende als ganz einfach heraus: Die Katze war gar nicht zu sehen, denn der Wagen mit den Liederbüchern stand davor.

Urkunde zur Erinnerung

Schwül war es und während der Auswertung der Dorfrallye musste erst einmal ausgiebig der Durst gelöscht werden. Viel Spaß hatte es gemacht. Nachdem jedes Kind eine Urkunde zur Erinnerung und etwas Süßes im Glas überreicht bekam, endete ein wunderschöner, erlebnis- und abwechslungsreicher Erkundungstag.

An dieser Stelle sei erwähnt, dass das Ferienprogramm bis Ende August weiterläuft. Wer noch Lust hat, einfach die Angebote der Kirchengemeinde auf der Homepage (www.wendelinus-hw.de) einsehen, kann sich direkt beim Anbieter anmelden.