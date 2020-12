Trotz Corona blieb der Fokus in der Gemeinde Rickenbach in 2020 auf dem Ausbau der Infrastruktur. Breitband und Grundschule gehörten deshalb zu den dominierenden Tätigkeitsfeldern, mit denen Rickenbach sich für die Zukunft fit macht. Ende September wurde beim Bergalinger Sportplatz das Giga-Zeitalter eingeläutet. Mit einem symbolischen Spatenstich gab Rickenbachs Bürgermeister Dietmar Zäpernick im Beisein von Behörden-, Politik- und Wirtschaftsvertretern den Startschuss für den Ausbau des Breitbandnetzes.

Die Personen des Jahres Hubertus Matt, Hubert Strittmatter und Werner Gebhardt Am Neujahrsempfang im Januar wurden die langjährigen Gemeinderäte Hubertus Matt und Hubert Strittmatter vom Gemeindetag des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet. Hubertus Matt war von 1994 bis 2019, also 25 Jahre lang, als Gemeinderat tätig, davon 20 Jahre als zweiter stellvertretender Bürgermeister. Hubert Strittmatter war nahezu 30 Jahre lang, von November 1989 bis Juli 2019, Mitglied des Rickenbacher Gemeinderates, davon zehn Jahre lang (2009 bis 2019) als erster Bürgermeisterstellvertreter. Gewürdigt und in den Ruhestand verabschiedet wurde auch Werner Gebhardt, seit 1989 Leiter des Forstreviers Rickenbach. Gebhardt saß zudem von 1999 bis 2016 im Rickenbacher Gemeinderat. Ulrich Schmidt Der Rickenbacher Kaufmann und Unternehmer Ulrich Schmidt, Gründer der Schmidt‘s Märkte, starb im Dezember im Alter von 90 Jahren. Kurz davor, im Oktober, wurde ihm von Bürgermeister Dietmar Zäpernick als erstem Rickenbacher überhaupt die Ehrenbürgerwürde verliehen. Dietmar Zäpernick Bürgermeister Dietmar Zäpernick will es noch einmal wissen: Am 14. November reichte er seine Bewerbung für das Amt des Rickenbacher Bürgermeisters ein. Die Wahl findet am Sonntag, 31. Januar 2021, statt. Die Stelle wurde am 13. November ausgeschrieben Bis gestern war Zäpernick einziger Bewerber. Das Ende der Einreichungsfrist für Bewerbungen zur Hauptwahl ist am Dienstag, 5. Januar 2021, um 18 Uhr.

Rund 4,1 Millionen Euro soll die Verlegung des Breitbandnetzes auf Gemeindegebiet kosten. Dafür gibt es zwei Millionen Euro an Fördermitteln vom Bund und 1,6 Millionen Euro vom Land Baden-Württemberg. Die Gemeinde Rickenbach trägt einen Eigenanteil von rund 410.000 Euro. Der Breitbandförderantrag der Gemeinde Rickenbach umfasst 777 Haushalte.

Erneuerung: Das Schulhaus in Altenschwand soll saniert und erweitert werden. | Bild: Peter Schütz

Ebenfalls im September wurde bekannt, dass der Umbau und die Sanierung der Grundschule sich verzögern, weil eine Trockenbaufirma im Juli ihrer Arbeit nicht mehr nachkam. Dafür musste eine andere Firma kurzfristig einspringen. Und deshalb wird es nichts mit dem Plan, dass die Schüler den Neubau bereits zum Jahresende beziehen können. Das wird nun erst im Frühjahr 2021 möglich sein.

Kandidatur: Rickenbachs Bürgermeister Dietmar Zäpernick bei der Abgabe seiner Bewerbung für eine zweite Amtszeit am 14. November. | Bild: Peter Schütz

Am 1. Februar gründete sich der Verein Gemeinsam für Altenschwand. Vorsitzender ist Christian Kammerer. Der Verein hat sich zum Ziel gesetzt, das alte Schulgebäude zu sanieren und teilweise umzubauen. 1,1 Millionen Euro sind für das Großprojekt vorgesehen. Für den ersten Abschnitt des Vorhabens sind 488.000 Euro im Haushalt der Gemeinde Rickenbach eingestellt.

Ehrung zum Abschied: Bürgermeister Dietmar Zäpernick (von links) mit Hubert Strittmatter, Hubertus Matt und Werner Gebhardt. | Bild: Peter Schütz

Und noch ein Verein gründete sich im Jahr 2020: Der Bürgerverein Egg. Seine Aufgabe: Das bürgerschaftliche Leben und den Lebensraum in Egg und unmittelbarer Umgebung zu gestalten. Weiterer Zweck des Vereins sind die Förderung der Jugend- und Altenhilfe, der Kunst und Kultur, der Bildung und Erziehung, des Denkmalschutzes, des Natur- und Umweltschutzes und der Landschaftspflege. Vorsitzender ist Suheel Georges.

Im Mai beschloss der Gemeinderat, die Gebühren für die Nutzung des Rickenbacher Friedhofs anzuheben. Im Juli wurde bekannt, dass auf dem Flugplatz in Hütten kein Rettungshubschrauber stationiert wird. Ein Gutachten zur Luftrettung im Land Baden-Württemberg kam zum Ergebnis, dass kein Bedarf für einen weiteren Rettungshubschrauber besteht.

Feuer: Beim Brand in Bergalingen im August entstand ein Schaden in Millionenhöhe. | Bild: Peter Schütz

Im August ereignete sich ein verheerender Großbrand auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Bergalingen. Es entstand ein Schaden in Millionenhöhe. 45 Kühe starben in den Flammen, Menschen wurden nicht verletzt. Rund 140 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rotem Kreuz und Polizei waren im Einsatz. Dem Unglück folgte eine große Welle der Hilfsbereitschaft.