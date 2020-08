von Werner Probst

Christa Allgaier wird am Sonntag 80 Jahre alt. Die Jubilarin ist noch so rüstig, dass sie nicht nur den Haushalt noch ohne Hilfe machen kann, sondern auch ihren großen Garten selbst pflegen kann.

Christa Allgaier ist ein Hottinger Urgestein. Nach dem Besuch der Volksschule in Hottingen ging sie zwei Jahre auf die Handelsschule in Säckingen, ehe sie mehr als zwei Jahrzehnte lang in der Hottinger Zell-Schönau als Spulerin und Weberin ihr Geld verdiente. 1978 wechselte sie zur Firma Freudenberg in Oberwihl, ehe sie 64-jährig in den Ruhestand ging.

1958 heiratete Christa Allgaier. Im Elternhaus konnte eine Wohnung bezogen werden. Ein Sohn kam auf die Welt. Bis vor zwei Jahren ging Christa Allgaier auch viel auf Urlaubsreisen. So war sie fast schon in allen Ländern auf der Welt, so auch schon auf dem Zuckerhut in Brasilien und mehrfach schon in der Dominikanischen Republik. Zu den schönsten Urlaubsreisen ihrem Leben gehört eine Kreuzfahrt, auf deri der bekannte Sänger und Moderator Andy Borg auch mit von der Partie war.

Formel 1 als Hobby

Großes Interesse hat sie auch nach wie vor an den Formel-1-Autorennen. Während sie früher vielfach neben den Rennpisten stand, sitzt sie heute geradezu selbstverständlich vor dem Fernseher, um das Renngeschehen zu verfolgen. Dass sie selbst noch am Steuer ihres Autos sitzt, ist für sie ebenso selbstverständlich. So fährt sie beispielsweise öfters zu einer in Oberkirch lebenden Freundin. In ihrer mit vielen Blumen und Mitbringseln geschmückten Wohnung genießt sie den Alltag.