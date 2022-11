Der Musikverein Heimatklang Hütten lädt am Samstag, 3. Dezember, zum Jahreskonzert in die Gemeindehalle Willaringen ein. Beginn der Veranstaltung ist um 20.15 Uhr. Dirigent Markus Wagner hat ein Programm zusammengestellt, das den unterschiedlichen Erwartungen der Zuhörer gerecht wird. Nach Ehrungen werden in der Pause Lose für die reichhaltige Tombola verkauft. Wie gewohnt gibt es viele attraktive Preise, unter anderem Rundflüge vom Segelflugplatz aus. Für das leibliche Wohl ist wiederum gesorgt.

Eröffnet wird das Jahreskonzert mit dem Stück „Prayer Of Ukraine“. Es soll die Verbundenheit zu den vom Krieg Betroffenen in der Ukraine ausdrücken. Aus der Feder des populären Japaners, Satoshi Yagisawa stammt „Inspire!“, ein Originalwerk, das nicht nur die Musiker mit großer Spielfreude vortragen werden, sondern auch das Publikum aufhorchen lassen wird. Mit einer weiteren Originalkomposition von Philip Sparke „And Still, The Spirit“ erklingt ein zeitgenössisches Werk, das den Lebenszyklus der Mammutbäume in Nordamerika beschreibt. Bert Appermonts Choral-Variationen über „Wie schön leuchtet der Morgenstern“ bildet den Höhepunkt des ersten Teiles. Der zweite Teil des Konzertprogramms beginnt traditionell mit einem Marsch und einer Polka, diesmal mit besonders melodiösen Stücken, die Flüsse und Landschaften beschreiben. Ein erster Höhepunkt ist das Xylofon-Solo „Die Hölzernen Teufel“, wobei der Solist Jonas Mosch sein flinkes Spiel auf diesem Instrument unter Beweis stellt. Mit „Pirates Of The Caribbean“ und „West Side Story“ werden zwei anspruchsvolle Unterhaltungstitel das Publikum begeistern.