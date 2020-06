von Werner Probst

Seinen 95. Geburtstag kann heute Willy Jaquet, Siedlungsstraße 15, feiern. Der Jubilar erfreut sich einer guten geistigen Frische und auch körperlich ist er noch so gut drauf, dass er den Haushalt weitgehend noch selbst machen kann, wobei er auch meistens seine Speisen noch selbst zubereitet. Er freut sich aber auch sehr darüber, dass er hilfsbereite Nachbarn hat.

Blick zurück

In Ostpreußen stand die Wiege von Willy Jaquet. Er machte nach dem Schulbesuch eine Lehre als Automechaniker, ehe er zur Wehrmacht eingezogen wurde und später in russische Gefangenschaft kam. Nach der Rückkehr in die Heimat, zog es Jaquet recht bald in den Hotzenwald nach Hogschür, weil hier die Ehefrau seines im Krieg gefallenen Bruders wohnte. Sie hatte vier Kinder. Sie wurde seine Lebensgefährtin und es entstand eine lebenslange Partnerschaft. 2007 starb seine Partnerin.

Im Eigenheim steckt viel Arbeit

Als Willy Jaquet nach Hogschür kam, bekam er alsbald eine Anstellung als Webermeister in der damaligen Hottinger Weberei. Er blieb dem Betrieb treu, bis er in den Ruhestand ging. Mit viel Eigenarbeit erstellte er aber auch das Eigenheim in der Siedlungsstraße, das er auch heute noch bewohnt.

Drei Wochen in den USA

Zu seinen größten Erlebnissen gehörte ein Urlaubsaufenthalt in Amerika. Hier betreute ein Sohn eine deutsche Niederlassung. Er besuchte die Gedenkstätte für Elvis Presley und erlebte schöne drei Wochen in den USA. „Das Essen schmeckte mir allerdings nicht so“, erinnert er sich allerdings noch ganz genau. Er freut sich, dass er mit den Nachbarn noch mit einem Glas Sekt anstoßen und gelegentlich auch noch ein Weizenbier genießen kann.

Zum heutigen Geburtstag werden ihm neben den Kindern, vier Enkel und 15 Urenkel ihre Glückwünsche überbringen.