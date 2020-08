von sk

Der 24-jährige ist der sechste Verkehrstote im Landkreis Waldshut in diesem Jahr. Kurz vor 2 Uhr war er im Auto eines 25 Jahre alten Mannes unterwegs, als der Fahrer in einer langgezogenen Linkskurve wegen einer zu hohen Geschwindigkeit von der Straße abkam. Der Audi rutschte einen Abhang hinunter und prallte mit der Beifahrerseite gegen einen Baum. Der Beifahrer wurde eingeklemmt und verstarb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde er nicht verletzt, blieb aber zur Beobachtung dort. Da die Überprüfung der Fahrtüchtigkeit beim Fahrer einen Alkoholwert von gut einem Promille ergab, wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein einbehalten. Das Auto wurde beschlagnahmt. Der Sachschaden liegt bei rund 40000 Euro. Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei waren mit mehreren Einsatzfahrzeugen zur Unfallstelle ausgerückt.