In seiner Generalversammlung fasste der Verein Aktiver Hotzenwald vor kurzem den Verlauf des vergangenen Jahres sowie die Planungen für die kommende Zeit zusammen. Die anstehenden Teilneuwahlen bestätigten Daniel Stiller als zweiten Vorsitzenden und Jan Tits als Kassierer. Manfred Eckert, als Vertreter der Gemeinde für den erkrankten Bürgermeister Dietmar Zäpernick, konstatierte, allein schon der Vereinsname bezeuge, „da geht was“, und dass der Verein für alle drei Hotzenwaldgemeinden aktiv sei, dürfte ruhig noch etwas mehr publik werden.

Die Vereinsvorsitzende Xenia Hertel hatte zuvor kurz an den Stand des Vereins am Naturparkmarkt in Görwihl mit gleichzeitiger Eröffnung des Fit-Parcours erinnert, ebenso an den Stand auf dem Martinimarkt in Görwihl, hatte aber auch erwähnt, dass der Stand in Rickenbach im vergangenen Jahr hatte abgesagt werden müssen. In diesem Jahr soll es auf jeden Fall einen Maihock in Herrischried geben sowie einen Konzertabend in Zusammenarbeit mit Alexander Frangenheim. Auch für das Jahr 2024 gibt es bereits Pläne. Vor dann zehn Jahren nämlich fand anlässlich einer Bürgerversammlung der Startschuss für den „Aktiven Hotzenwald“ statt, und im Herbst 2024 soll es wieder eine Bürgerversammlung in Herrischried geben, um mit den Menschen vor Ort ins Gespräch zu kommen, Ideen von damals wieder aufzunehmen und neue Ideen zu sammeln. Hierfür soll in naher Zukunft ein Planungskomitee gegründet werden.

Die verschiedenen unter dem Dach des Vereins angesiedelten Arbeitskreise (AKs) stellten ihre Aktivitäten in Kurzberichten vor. Der AK Stehlesee wird zum dort geplanten 1. Mai-Hock hin Wassertretbecken, Geräte und Barfußpfad kontrollieren und aktivieren. Der Wunsch zum Bau einer Toilettenanlage am See besteht weiterhin, musste aber aus Kostengründen vorerst zurückgestellt werden. Der Fit-Parcours in Görwihl ist gut angenommen worden, Daniel Stiller plant am 30. April eine Wanderung auf der Strecke mit Einführung in die Stationen. Außerdem hofft er, die Frage der Versicherung mit der Gemeinde abschließend klären zu können. Die Fair-Trade-Gruppe konnte ihre Zertifizierung für Herrischried erneuern, und auch die Gemeinden Görwihl und Rickenbach wollen sich längerfristig der Zertifizierung anschließen.

Wie im vergangenen Jahr, soll es auch heuer wieder eine faire Woche mit einem ökumenischem Gottesdienst geben. Der AK Kultur wird im August wie im Vorjahr eine Vollmondwanderung entlang mystischer Orte anbieten sowie im November sein beliebtes „Hotzenwälder Allerlei“, einen Kleinkunstabend mit Menü, für das mit dem Eichrüttehof im vergangenen Jahr ein neuer Veranstaltungsort gefunden werden konnte. Der AK Theater und Kreatives hat neben seinem Angebot innerhalb des Kinder-Sommerferienprogramms auch Anfang Dezember einen Theaterabend im Herrischrieder Pfarrheim ausgerichtet. Dank der Sparkassenspende sowie einer Förderung seitens des Bundesverbandes Amateurtheater konnte Ende des Jahres eine Verstärkeranlage angeschafft werden, die im Herbst bei einer neuen Produktion der Theatergruppe zum Einsatz kommen soll.