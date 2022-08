von Werner Probst

Die älteste Freiwillige Feuerwehr des Hotzenwaldes, die Feuerwehrabteilung Rickenbach-Hütten, feiert vom 2. bis 4. September das 150-jährige Bestehen. In der damals selbstständigen Gemeinde Hütten war die Feuerwehr nicht nur der erste Verein in dem kleinen Dorf, sondern hatte auch als Feuerwehr in der ganzen Umgegend Vorbildcharakter. Bereits nach einjährigem Bestehen der Wehr wurden die Hüttemer Wehrmänner zu Einsätzen in Hottingen, Niederwihl, Wieladingen und Niedergebisbach gerufen.

Jeder zehnte Einwohner ist in der Feuerwehr

Nur etwa 300 Einwohner hat heute der Ortsteil Hütten. 32 aktive Wehrmänner sind in der Hüttener Feuerwehr integriert, und sieben Männer fühlen sich in der Altersmannschaft immer noch mit der Feuerwehr verbunden. Mehrere Jugendliche rüsten sich in der Rickenbacher Jugendfeuerwehr für den späteren aktiven Dienst.

Noch gut in Erinnerung; Vor genau zwölf Jahren, am 24. August 2010 brannte in Hütten ein Wohnhaus. Bild: Archiv

Wie aus alten Überlieferungen zu entnehmen ist, wurde im Jahre 1872 eine vierrädrige Landspritze mit Saugwerk angeschafft. Einheimische und auswärtige Handwerker lieferten die Ausrüstungsgegenstände, und bereits wenige Jahre nach der Gründung der Wehr wurde die Hüttener Feuerwehr zu einem Brandfall in Bergalingen gerufen. Bei diesem Einsatz konnten mehrere Menschen vor dem Tode durch Verbrennen gerettet werden. Für diesen Einsatz wurde die Wehr vom Großherzoglichen Landeskommissar belobt und als beste Wehr in der Gegend bezeichnet.

Im Archiv der Wehr sind auch mehrere Dankesschreiben der Bürgermeister von Nachbargemeinden, die den Wehrmännern für den guten Einsatz zur Rettung von Mensch und Tier dankten. Da in früheren Zeiten die Häuser vielfach noch mit Strohdächern ausgestattet waren, war eine Rettung der Gebäude vor den Flammen meistens nicht möglich.

Das Gerätehaus der Feuerwehrabteilung Hütten wurde mit viel Eigenleistung erbaut. Bild: Werner Probst

1947 erhielt die Hüttener Feuerwehr ihre erste Tragkraftspritze. 1975 konnte die Wehr ein gebrauchtes Löschfahrzeug, einen Ford Taunus in Betrieb nehmen, ehe 1979 ein neues LF 8, ein Mercedes, in Betrieb genommen wurde. Seit dem März 2012 hat die Wehr ein LF 10/6, das auch mit einem 800 Liter fassenden Wassertank ausgerüstet ist.

Ausbildung im Mittelpunkt

Zu den wichtigen Punkten im Feuerwehrleben zählte immer die Ausbildung der Wehrmänner. So wurde vielfach das Bronzene und Silberne Leistungsabzeichen errungen und vor sechs Jahren auch die Prüfung zum Goldenen Leistungsabzeichen abgelegt. Besonders stolz ist Abteilungskommandant Gerald Schneider darüber, dass acht Wehrmitglieder auch Atemschutzträger sind. „Der Probenbesuch ist recht gut“, sagt Abteilungskommandant Gerald Schneider. Aktiv zeigt sich die Hüttener Feuerwehrabteilung auch in anderen Bereichen. So wird immer wieder eine Papier-und Schrottsammlung durchgeführt und bei Arbeiten in und um das Feuerwehrdomziel sind die Wehrmänner immer aktiv mit von der Partie.

Jubiläumsprogramm Das 150-jährige Bestehen der Freiwilligen Feuerwehr Rickenbach, Abteilung Hütten, wird vom 2. bis zum 4. September im großen Festzelt beim Hüttener Feuerwehrhaus gefeiert. Festbeginn ist am Freitag um 16 Uhr mit dem Handwerkerhock. An einem Pumpen-Wett-Ziehen werden die Festgäste ihre Freude haben, ehe ein privater Lokalradiosender für die Unterhaltung sorgt. Am Festsamstag ab 19 Uhr wird die Coverband 7 Sins vom Hochhrein mit Soul, Pop und Rock aufwarten. In diesem Zusammenhang wird die bekannte Rickenbacher Sängerin Verena Wagner ihr letztes Konzert bestreiten. Am Festsonntag beginnt um 11 Uhr der Festakt. Außerdem gibt es eine historische Schauübung ebenso ein Oldtimertreffen mit Teilemarkt.

So wurden von den Wehrmännern viele Arbeitsstunden ohne Entgelt verrichtet, als die Gemeinde den Anbau eines Gerätehauses an die vom Musikverein genutzten Gemeinderäume finanzierte. Der neue Raum wurde dann alsbald Unterstellplatz für das neue Löschfahrzeug und im Obergeschoss ein Schulungsraum eingerichtet.

Eine feste Größe war die Feuerwehr auch im kulturellen Leben der Gemeinde. Viele Feste und Feiern wurden von Wehrmitgliedern organisiert. So trug vor der Gründung des Musikvereins auch eine Spielmannsgruppe mit Pfeifen und Trommeln zur Unterhaltung bei, ehe 1935 eine Feuerwehrmusik, der Vorgänger des Musikvereins Heimatklang, gegründet wurde.