Die Rickenbacher Grundschule muss nach einem neuen Rektor Ausschau halten. Der derzeit amtierende Schulleiter Bernd Mugrauer ist kurz vor Schuljahresende vom staatlichen Schulamt Lörrach mit sofortiger Wirkung in die Schulaufsicht abgeordnet worden. Dort ist er in den Fachbereichen Grundschulen und Personal tätig. Über diesen Schritt informierte Bernd Mugrauer, seit dem Schuljahr 2016/17 Leiter der Rickenbacher Grundschule, den Gemeinderat in dessen öffentlicher Sitzung am Dienstagabend in Willaringen.

Stelle ausgeschrieben

„Ich kann die Zusammenarbeit in der neuen Rolle weiterführen“, erklärte Mugrauer. Seine Nachfolge ist offen. Bis diese feststeht, wird Konrektorin Marion Kaltenbach vorübergehend die Rickenbacher Grundschule leiten. In der Schulaufsicht übernehme er Teilaufgaben, sagte Mugrauer, derzeit werde er an seiner neuen Arbeitsstelle eingearbeitet. Die Stelle des Rektors oder der Rektorin der Rickenbacher Grundschule war zum 1. August 2021 im Amtsblatt „Kultus und Unterricht“ des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg öffentlich ausgeschrieben.

Kurz vor Schulende

Dass Bernd Mugrauer zum jetzigen Zeitpunkt Rickenbach verlässt, kommentierte Gemeinderat Peter Kermisch (WIR) so: „Es ist für mich nicht nachvollziehbar, dass der Rektor kurz vor Schulende abgezogen wird.“ Seine Frage nach Auswirkungen auf den Schulbetrieb beantwortete Bernd Mugrauer gleich selbst: „Die Versorgung ist gewährleistet. Ich bin im regen Austausch mit Marion Kaltenbach.“ Bürgermeister Dietmar Zäpernick sagte zu Mugrauers Wechsel in die Schulaufsicht: „Er hat nur fünf Jahre lang die Rickenbacher Grundschule geleitet, aber es war eine wichtige Zeit.“ Wichtig deshalb, weil Bernd Mugrauer die Entwicklung der Grundschule Rickenbach zur Ganztagesschule in Wahlform mit derzeit 240 Kindern aus den Gemeinden Rickenbach und Herrischried mitgestaltet hat.

Auch den räumlichen Ausbau des Rickenbacher Schulhauses hat er begleitet. „Gemeinsam haben wir viel für die Bildungslandschaft im Hotzenwald erreicht“, sagte er dem Gemeinderat am Dienstag. Und: „Wir haben eines der modernsten Schulgebäude im Landkreis Waldshut“, so Mugrauer. In seine Amtszeit fiel die Förderung von Kooperationen mit nicht-schulischen Einrichtungen, beispielsweise mit der Musikschule Bad Säckingen, dem Naturpark Südschwarzwald sowie Vereinen in den Gemeinden Herrischried und Rickenbach. Mugrauer weiter: „Die digitale Ausstattung der Grundschule Rickenbach wurde auf den aktuellen Stand gebracht.“ Ein Lob richtete er an Verwaltung und Gemeinderat: „Wann immer es Probleme zu lösen gab, waren die Wege kurz.“ Dass Mugrauer zum Schulamt Lörrach wechseln wird, berichtete der SÜDKURIER bereits anfangs Mai 2021. „Ich habe Interesse an einer Stelle in der Schulverwaltung“, bestätigte Mugrauer damals.

