Rickenbach Zwei Verletzte nach Überschlag mit AUto

Mit zwei Beifahrern und viel zu schnell war ein 19-Jähriger unterwegs, als er in einer Linkskurve die Kontrolle verlor. Das Auto überschlug sich mehrmals. Der Fahrer und ein Beifahrer wurden leicht verletzt. Der Fahrer hatte 1,8 Promille.

Am Sonntagabend verlor ein stark alkoholisierter junger Mann die Kontrolle über seinen Wagen und das Auto verunfallte. Dabei wurden sein Beifahrer und er selbst verletzt. Mit über 1,8 Promille war der 19-jährige Fahrer laut Polizeibericht gegen 21.30 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Rickenbach und Hütten unterwegs, mit im Auto zwei "Kollegen". In einer scharfen Linkskurve war er zu schnell. Der Wagen überschlug sich mehrmals, bis er auf der Straße zum Stehen kam. Der Fahrer und sein 17 Jahre alter Beifahrer wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Ein Alcomatentest ergab einen zu viel zu hohen Promillewert, was eine Blutprobe und die Beschlagnahme des Führerscheins zur Folge hatte. Am Auto des jungen Mannes entstand ein Totalschaden, der sich auf etwa 3500 Euro belaufen dürfte.