von Sigrid Schneider

Gleich zwei vierte Grundschulklassen – eine aus Görwihl, eine aus Rickenbach – wurden für ihre Beiträge zum „5. Mundartwettbewerb in den Schulen“ mit einem der sechs Landespreise ausgezeichnet. Überbringer war in beiden Fällen am Donnerstag Jurymitglied Johannes Kaiser vom Arbeitskreis „Mundart in der Schule“, dem Initiator des Baden-Württembergischen Landes-Wettbewerbs. Er durfte den beiden Klassen je einen Gewinn von 300 Euro plus einer Urkunde überreichen.

Die Hotzenwälder Musikanten

Am Morgen präsentierten die Kinder der Vierten Grundschulklasse mit ihrem Klassenlehrer Jürgen Ganter ihr Stück „Die Hotzenwälder Musikanten“ ihre ganz eigene Mundartadaption der „Bremer Stadtmusikanten“. Da treffen eine ausgebeutete Kuh, eine geschundene Geiß, ein flüchtendes Mastschwein und eine in die Jahre gekommene Legehenne auf Räuber, die durch den bargeldlosen Finanzverkehr auf dem Hotzenwald ihren Haupterwerb – die Bankräuberei – verloren haben und mit leeren Taschen dastehen.

Oh wie isch des schö des Panama

Begrüßt vom Rickenbacher Grundschul-Leiter Bernd Mugrauer präsentierte die 4c mit ihrer Klassenlehrerin Monika Buchmüller und ihrer BK-Lehrerin Jutta Stirn, „Oh wie isch des schö des Panama„, eine Mundart-Version von Janosch‘s Kinderbuchklassiker „O wie schön ist Panama„. Hier schlüpfte die gesamte Klasse in Tierrollen und begleiteten Tiger, Bär und Tigerente auf der Suche nach Panama, dem wohl paradiesischsten Ort auf Erden.

Die Rickenbacher Grundschulklasse bekam einen Preis für das Stück „Oh wie isch des schö des Panama“, eine Mundart-Version von Janosch‘s Kinderbuchklassiker „O wie schön ist Panama“. Hinten Mitte: Klassenlehrerin Monika Buchmüller. | Bild: Sigrid Schneider

Die Kulissen fertigten die jungen Schauspieltalente zusammen mit Jutta Stirn; auch die Görwihler Schauspielkollegen waren selbst kreativ gewesen mit ihrer beweglichen Bühnen-Kulisse.

Freudig zeigte sich auch Sandhya Hasswani vom Arbeitskreis Kultur uff‘m Wald, die vor zwei Jahren den Mundartwettbewerb des Arbeitskreises an den Hotzenwälder Schulen initiiert hatte: „Es ist so schön zu sehen, dass das, was hier vor unserer Haustüre begonnen hat nun weithin ausstrahlt – das ist einfach großartig.“

Der Verein: Auf Anregung des Forums Volkskultur hat sich 2003 der Arbeitskreis „Mundart in der Schule“ aus der Muettersproch-Gsellschaft und dem Verein Schwäbische Mundart konstituiert. Dieser Arbeitskreis fördert Projekte von Mundart-Künstlern. Infos im Internet: (www.mundart-in-der-schule.de).