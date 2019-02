Rickenbach vor 47 Minuten

Zeuge in weißem Smart zu einem Verkehrsunfall gesucht

Die Polizei sucht einen Zeugen zu einem Unfall, der sich bereits am Dienstag, 12. Februar, auf der L 155 zwischen Bergalingen und Wehr ereignete. Die Fahrerin eines Renaults setzte zum Überholen eines weißen Smarts mit Aargauer Kennzeichen an und übersah dabei, dass der Toyota-Fahrer hinter ihr bereits zum Überholen angesetzt hatte. Um eine Kollision zu vermeiden, wich der Toyota-Fahrer aus. Dabei entstand ein Sachschaden über 2.500 Euro an seinem Fahrzeug. Die Renault-Fahrerin weigert sich nun, diesen Schaden zu bezahlen. Die Polizei Görwihl sucht deshalb den Fahrer des weißen Smarts, der überholt werden sollte.