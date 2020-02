Der Neubau der Rickenbacher Grundschule soll bis Weihnachten 2020 fertig sein. Nach Abnahme und eventueller Mängelbeseitigung wäre ein Umzug der Grundschüler vom bestehenden Schulhaus in den Neubau Ende Januar 2021 möglich. Diesen Zeitplan nannte Architekt Max Lauer in der Gemeinderatssitzung am Dienstag. „Wir versuchen, es so schnell wie möglich zu machen“, so Lauer, „aber die Schule muss dann auch Zeit haben, umzuziehen“.

Grundschulleiter Bernd Mugrauer gab als Ziel aus: „Im Februar 2021 sollen die Kinder im Neubau sein.“ Der Gemeinderat hatte im Januar 2019 grünes Licht für den Anbau gegeben. Der Spatenstich erfolgte im folgenden Frühjahr. Seitdem laufen die Bauarbeiten auf dem Schulgelände auf Hochtouren. Zwar komme es auf der Baustelle zu einer kleinen zeitlichen Verzögerung, „die ist aber nicht dramatisch, das Ziel ist in Sichtweite“, so Bürgermeister Dietmar Zäpernick.

Seine Einschätzung: „Das ist unser größtes Projekt, da kann man schon nervös werden.“ Sowie der Anbau fertig und bezogen ist, wird mit dem Umbau und der Sanierung des bestehenden Gebäudes begonnen. Dazu sagte Bernd Mugrauer: „Wir rechnen mit einem Jahr zwischen Umbau und Einzug, das heißt, es wird Winter 2021/22.“

Weitere Arbeiten vergeben

In seiner Sitzung am Dienstag vergab der Gemeinderat weitere Arbeiten am neuen Anbau. Den Zuschlag für die Estricharbeiten erhielt als wirtschaftlichster Bieter die Firma Indlekofer aus Bonndorf für 30 000 Euro. Der Auftrag für Sockelputz und Dämmung ging an AEP Estrich GmbH aus Löchgau bei Stuttgart für rund 60 000 Euro. Auf Anfrage von Gemeinderat Matthias Vogt, wieso ein Unternehmen aus Stuttgart berücksichtigt werden muss, sagte Architekt Lauer: „Wir haben Referenzen eingefordert. Wenn wir da nichts herausfinden, müssen wir das günstigste Angebot aufführen. Für das hiesige Gewerk ist es natürlich schade.“

An- und Umbau kosten 8,7 Millionen Euro

Der neue Anbau und der Umbau des bestehenden Schulgebäudes in Rickenbach sind mit rund 8,7 Millionen Euro brutto berechnet. Der Erweiterungsbau wird 5,2 Millionen Euro, der Umbau drei Millionen Euro kosten. Hinzu kommt die Errichtung einer Nahwärmeversorgung von Schule, Kindergarten und Sporthalle für eine Millionen Euro. Bei den Kosten sei man „im grünen Bereich“, berichtete Max Lauer. Der erste Bauabschnitt (Anbau) liege zwar zwei Prozent über der Kostenberechnung. Beim zweiten Bauabschnitt (Umbau, Sanierung) ging Lauer hingegen von 2,6 Prozent unter der Kostenberechnung aus.