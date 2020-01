von Peter Koch

Die Trachtenkapelle Altenschwand kann dieses Jahr mit dem Umbau ihrer Probenräume beginnen. Die Gemeinde hat im Haushalt 80.000 Euro für die Sanierung des alten Schulhauses bereitgestellt, verkündete Bürgermeisterstellvertreter Manfred Eckert am Sonntag in der Hauptversammlung des Vereins. Die Arbeiten am Schulhaus sollen überwiegend durch ehrenamtliche Helfer erfolgen, am Samstag, 1. Februar, wird ein Förderverein gegründet.

Neue Schriftführerin

Bei den Wahlen wurde Luisa Sutter zur neuen Schriftführerin gewählt, sie übernimmt das Amt von Michaela Vogt. Ebenfalls neu im Vorstand ist Julia Matt, die das Amt der Jugendvertreterin von Luisa Sutter übernimmt. Der Rest des Vorstandes wurde in seinen Ämtern bestätigt. Die bevorstehende Sanierung war nicht die einzige gute Nachricht, die bei der Hauptversammlung verkündet wurde. Vorsitzende Tanja Kammerer, Dirigent Herbert Gramsch und Protokollantin Anja Strittmatter schilderten einhellig ein durchaus positives Jahr 2019.

Doppelkonzert als Höhepunkt

Höhepunkte in musikalischer Hinsicht waren das Doppelkonzert mit dem Partnerverein Höllstein (Schweiz) – mit dem der Verein eine „schöne Freundschaft verbindet“, so Kammerer – das Winzerfest in Auggen mit Festumzug sowie das Jahreskonzert des Vereins in der Gemeindehalle Willaringen. Dirigent Gramsch ist mit seinen Musikern sehr zufrieden.

Der Verein Die Trachtenkapelle Altenschwand hat 44 aktive und 60 passive Mitglieder. Vorsitzende ist Tanja Kammerer, Telefon 07765/918 36 65 oder E-Mail (Tanja.Kammerer@t-online.de), stellvertretender Vorsitzender Sascha Wagner, E-Mail (Sw91@web.de), und Jugendvertreterin Julia Matt. Weitere Infos im Internet (www.trachtenkapelle.altenschwand.de).

Er bescheinigte der Mannschaft eine disziplinierte und engagierte Vorbereitung aufs Jahreskonzert. Gramsch sieht im Verlauf der letzten vier bis fünf Jahre eine sehr positive Entwicklung in Bezug auf die Qualität der Kapelle: „Heute diskutieren und kritisieren wir uns selber auf einem ganz anderen Niveau, ich höre bei uns ein großes Potenzial und eine Qualität, die nicht viele Kapellen haben.“

Ehrung für langjährige Mitglieder

Besonders glücklich ist Gramsch über die tollen Leistungen des Nachwuchstrompeters Tobias Mutter, der nicht nur sein Bronzeabzeichen mit hervorragender Punktzahl absolviert hat, sondern auch beim Wettbewerb Jugend musiziert in Waldshut den ersten und beim Landeswettbewerb den zweiten Platz erreichte. Vorsitzende Tanja Kammerer ehrte Annika Schneider für zehnjährige und Viola Kermisch für 20-jährige Mitgliedschaft.