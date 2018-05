Rickenbach Wird der Schulhausumbau in Rickenbach "cool" oder einfach nur sehr teuer?

Verlässliche Zahlen für den Schulhausumbau in Rickenbach gibt es nicht, die sollen laut Bürgermeister Zäpernick frühestens nächsten Monat auf den Tisch kommen.

Lob und Tadel in punkto Schule lagen in der Gemeinderatssitzung am Dienstag nahe beieinander. Lob gab es vom Gemeinderat für die neue öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Errichtung und den Unterhalt der Grundschule in Rickenbach sowie der Gemeinschaftsschule Hotzenwald in Herrischried. „Der Geist, wie wenn es sich um eine Schule handeln würde, ist in der Vereinbarung gut gefasst“, kommentierte Gemeinderat Andreas Vogt das achtseitige Werk, dem der Gemeinderat bei einer Enthaltung (Martina Lütte) zustimmte.

Bürgermeister Dietmar Zäpernick sprach von einem „Schulterschluss der beiden Gemeinden“. In der Vereinbarung enthalten ist die gemeinsame Zieldefinition mit dem Leitgedanken, dass es sich bei der Neugestaltung der Schullandschaft „um ein gemeinsames Projekt beider Gemeinden handelt“. Dies gilt auch für die seit 2017/18 bestehende Trennung und räumliche Zuordnung von Primar- und Sekundarstufe zu jeweils einer der beiden Gemeinden. „Ungeachtet der getrennten Trägerschaften betrachten beide Gemeinden die Schulen als gemeinsames Projekt unter einem gemeinsamen ideellen Dach“, heißt es.

Der Haken ist: Die Finanzierung der Schulbauprojekte in Rickenbach und Herrischried ist derzeit nicht sichergestellt. Das nach den nicht bezifferten Kostenschätzungen zu erwartende Ausmaß an Investitionen „erfordert von beiden Gemeinden eine eingehende Prüfung ihrer Finanzierbarkeit und der Tragbarkeit der Folgelasten“, heißt es denn auch in der Vereinbarung. Diese hängt von einer möglichst hohen Förderung durch das Land Baden-Württemberg (Fachfördermittel, Investitionshilfen aus dem Ausgleichsstock) ab.

Aber: Laut Andreas Vogt fällt die Fachförderung beim Schulbau um rund die Hälfte geringer aus als gedacht. Wodurch ein höherer Anteil der Investitionskosten an den Gemeinden hängen bleibt. Was bereits erste Konsequenzen hatte: Der Bauausschuss im Rickenbacher Gemeinderat hat Sparmöglichkeiten gesucht – und laut Bürgermeister Dietmar Zäpernick auch gefunden. „Bis jetzt haben wir eine Million Euro eingespart“, berichtete er. Martina Lütte entgegnete: „Ich bin dafür, dass noch mehr gespart wird. Die rote Linie ist schon lange überschritten. So, wie die Zahlen jetzt sind, ist das alles nicht machbar. Die Schule muss kein Schmuckkästchen, sondern bezahlbar sein.“ Peter Kermisch widersprach: „Wir müssen das Sparpotenzial ausnützen, aber nicht auf Kosten der Qualität. Die Schule hat eine sehr hohe Bedeutung für die Gemeinde.“

Unter Umständen müsse man, um die Finanzierung des Schulhausumbaus gewährleisten zu können, „nicht die Augen vor Steuererhöhungen verschließen“, so Kermisch. Schließlich Ehrfried Mutter: „Die Schule ist in einem miserablen Zustand, jetzt müssen wir das Ding durchziehen und nicht sagen, da und dort müssen wir sparen.“ Was der Umbau und die Sanierung der Rickenbacher Schule kosten wird, blieb am Dienstag offen, Zahlen wurden keine genannt – ein Umstand, der Andreas Vogt missfiel. Er forderte, die Kosten demnächst öffentlich zu machen.

Bürgermeister Zäpernick erklärte, dass er von den Architekten nächste Woche eine Kostenübersicht bekommen werde und diese dann in die Mai- oder Juni-Sitzung bringen will. „Ich will Ergebnisse haben“, sagte er, „öffentlich wird es erst, wenn wir wissen, was es kostet“. Gemeinderätin Stefanie Schneider beschwichtigte: „Es geht in die richtige Richtung, aber jetzt diskutieren wir in einem luftleeren Raum.“